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Политика Переговоры России и США Спецоперация на Украине Трамп представит мирный план через три дня: NYP раскрыла, как США хотят завершить конфликт на Украине

Трамп представит мирный план через три дня: NYP раскрыла, как США хотят завершить конфликт на Украине

Киев и Москва обсуждают предложения американского президента

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12 комментариев
Участие США в этом процессе может быть не военным, а финансовым | Источник: Nathan Howard / ReutersУчастие США в этом процессе может быть не военным, а финансовым | Источник: Nathan Howard / Reuters

Участие США в этом процессе может быть не военным, а финансовым

Источник:

Nathan Howard / Reuters

На этой неделе в течение трех дней американский президент Дональд Трамп планирует раскрыть содержание своего мирного плана по Украине. Представители его рассказали журналистам, что можно будет в нем увидеть.

«Я расскажу вам все подробности в течение следующих трех дней, — сказал Трамп журналистам. — Но у нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает».

План американского лидера может включать в себя размещение на территории Украины военных сил европейских государств. В Вашингтоне считают, что это поможет обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Еще речь идет о «силах обеспечения устойчивости», которые должны стать частью гарантий безопасности, необходимых Киеву.

Однако окончательные условия еще не утверждены, поскольку «Киев и Москва ведут внутренние обсуждения плана». Об этом заявил один высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Кроме того, обсуждается и возможность создания совместной комиссии с участием РФ, Украины, а также неназванной страны, не входящей в НАТО, которая будет осуществлять мониторинг линии соприкосновения и обеспечивать прекращение огня.

А вот участие США в этом процессе может быть не военным, а финансовым. New York Post анонсировал, что на этой неделе посланник американского президента Стив Уиткофф может представить Москве «оптимальное» предложение по урегулированию украинского конфликта. Оно может включать и смягчение части антироссийских санкций.

Украину в обсуждении больше всего интересует территориальный вопрос. Чиновник, с которым общался NYP, пояснил, что Киев готов признать новые регионы России. Однако сделают они это «де-факто».

«„Де-факто» означает, что мы признаем за русскими эти земли, но мы не говорим, что [Украина] собирается отдать их навсегда. «Де-юре» бы означало признание, что [русские] забирают эту землю и мы никогда больше ее не увидим», — пояснил он разницу.

Пока ни Россия, ни Украина не давала каких-то комментариев по предлагаемому плану решения конфликта.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Спецоперация на Украине Переговоры России и США Дональд Трамп Мирный план
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Комментарии
12
Гость
1 час
не подпишут - отключим газ
Гость
1 час
Сомнительно что план будет принят. России не нужны натовские войска под боком. Да и юридического признания территорий не заложено. Этот план в лучшем случае пригасит конфликт на несколько лет пока Украина будет копить силы для его возобновления.
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