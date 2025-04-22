Трамп представит мирный план через три дня: NYP раскрыла, как США хотят завершить конфликт на Украине

Участие США в этом процессе может быть не военным, а финансовым Источник: Nathan Howard / Reuters











На этой неделе в течение трех дней американский президент Дональд Трамп планирует раскрыть содержание своего мирного плана по Украине. Представители его рассказали журналистам, что можно будет в нем увидеть.

«Я расскажу вам все подробности в течение следующих трех дней, — сказал Трамп журналистам. — Но у нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает».

План американского лидера может включать в себя размещение на территории Украины военных сил европейских государств. В Вашингтоне считают, что это поможет обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Еще речь идет о «силах обеспечения устойчивости», которые должны стать частью гарантий безопасности, необходимых Киеву.

Однако окончательные условия еще не утверждены, поскольку «Киев и Москва ведут внутренние обсуждения плана». Об этом заявил один высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Кроме того, обсуждается и возможность создания совместной комиссии с участием РФ, Украины, а также неназванной страны, не входящей в НАТО, которая будет осуществлять мониторинг линии соприкосновения и обеспечивать прекращение огня.

А вот участие США в этом процессе может быть не военным, а финансовым. New York Post анонсировал, что на этой неделе посланник американского президента Стив Уиткофф может представить Москве «оптимальное» предложение по урегулированию украинского конфликта. Оно может включать и смягчение части антироссийских санкций.

Украину в обсуждении больше всего интересует территориальный вопрос. Чиновник, с которым общался NYP, пояснил, что Киев готов признать новые регионы России. Однако сделают они это «де-факто».

«„Де-факто» означает, что мы признаем за русскими эти земли, но мы не говорим, что [Украина] собирается отдать их навсегда. «Де-юре» бы означало признание, что [русские] забирают эту землю и мы никогда больше ее не увидим», — пояснил он разницу.