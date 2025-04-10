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Политика США и Россия обменялись заключенными: кого вернули на родину

США и Россия обменялись заключенными: кого вернули на родину

Штатам передали россиянку, спонсировавшую Украину

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4 комментария
Ксения Карелина должна была провести в тюрьме более 10 лет | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUКсения Карелина должна была провести в тюрьме более 10 лет | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ксения Карелина должна была провести в тюрьме более 10 лет

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

«Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного несправедливо задержанного американца», — сказал Рэтклифф. Директор ЦРУ отметил, что обмен заключенными говорит о важности поддержания диалога между США и Россией. Он присутствовал в аэропорту Абу-Даби, где и состоялся обмен. Известно, что от РФ принимал участие в процессе высокопоставленный сотрудник спецслужб, но его имя не называется. 

В рамках обмена Россия передала США Ксению Карелину. Она была в 2024 году осуждена к 12 годам колонии за госизмену. По версии следствия, Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. По данным правозащитников, она сделала перевод 51,8 доллара в украинский фонд. Защита утверждала, что девушка думала, что переводит деньги пострадавшим с обеих сторон. 

Ксения имеет двойное гражданство — России и США. Она родилась и выросла на Урале, окончила лицей № 8 в Екатеринбурге, а после училась по специальности «социально-культурный сервис и туризм» в УрФУ. Некоторое время Карелина жила в Лос-Анджелесе, а в 2021 году получила американское гражданство. Ее знакомые рассказывали, что она приехала в Екатеринбург повидаться с мамой и папой.

США взамен на Ксению Карелину передали России Артура Петрова. Его задержали на Кипре в 2023 году и обвинили в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций. Теперь мужчина сможет вернуться на родину. Официально российская сторона пока не прокомментировала обмен.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Ксения Карелина Обмен заключенными Россия и США ЦРУ Возвращение домой
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Комментарии
4
Гость
1 час
Сколько она перевела )? 50 баксов ?) .Ого )) А газ который шёл через Украину и они получали деньги ? Не , это другое )
Гость
2 часа
обмен русских на русских отличный бизнес
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