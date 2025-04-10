США и Россия обменялись заключенными: кого вернули на родину

Ксения Карелина должна была провести в тюрьме более 10 лет Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

«Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного несправедливо задержанного американца», — сказал Рэтклифф. Директор ЦРУ отметил, что обмен заключенными говорит о важности поддержания диалога между США и Россией. Он присутствовал в аэропорту Абу-Даби, где и состоялся обмен. Известно, что от РФ принимал участие в процессе высокопоставленный сотрудник спецслужб, но его имя не называется.

В рамках обмена Россия передала США Ксению Карелину. Она была в 2024 году осуждена к 12 годам колонии за госизмену. По версии следствия, Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. По данным правозащитников, она сделала перевод 51,8 доллара в украинский фонд. Защита утверждала, что девушка думала, что переводит деньги пострадавшим с обеих сторон.

Ксения имеет двойное гражданство — России и США. Она родилась и выросла на Урале, окончила лицей № 8 в Екатеринбурге, а после училась по специальности «социально-культурный сервис и туризм» в УрФУ. Некоторое время Карелина жила в Лос-Анджелесе, а в 2021 году получила американское гражданство. Ее знакомые рассказывали, что она приехала в Екатеринбург повидаться с мамой и папой.