В США — массовые протесты против Трампа. Чего требуют американцы

Видео протестов от канала ABC Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

6 апреля по всей территории США прошли массовые протесты против Дональда Трампа. Одним из главных требований граждан стала отмена пошлин, которые Трамп ввел против всего мира.

По данным Reuters, около 1200 демонстраций запланировано во всех 50 штатах. Это первые массовые протесты после того, как Трамп вступил в должность. Люди вышли на улицы, чтобы поспорить с:

массовыми увольнениями чиновников (так как Трамп сокращает госаппарат);

ужесточением миграционной политики (Трамп обещает массовые депортации нелегалов и уже начал их показательную высылку);

введения пошлин против всего мира (о них мы рассказывали отдельно);

и чтобы высказаться по другим вопросам — от Палестины и Израиля до прав ЛГБТ*.

Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Крупнейший из митингов прошел в столице страны, Вашингтоне. Организаторы сообщили о 20 тысячах протестующих.

Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Одним из главных девизов демонстраций стал лозунг «Руки прочь!». В нем выражен протест как против внешней, так и против внутренней политики Трампа. Протестующие уверены, что президент перестраивает правительство под себя, чтобы увеличить свои личные полномочия.

Источник: «Осторожно, новости» / Telegram











По подсчетам Reuters, рейтинг одобрения Трампа на этой неделе упал до 43%. Это самый низкий процент с января, когда он вступил в должность.

Трамп еще до протестов сказал, что не будет менять свою политику по пошлинам. Они уже спровоцировали обвал фондового рынка США — однако Трамп ответил, что это ожидаемо, так как «пациент (то есть экономика США) уже был серьезно болен». Так что политику он не изменит «никогда».