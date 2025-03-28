Сенатор, участвующий в переговорах с США, назвал сроки прекращения огня

Решение о прекращении огня будет приниматься исходя из ситуации на земле Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Ждать результатов украинского урегулирования, которое обсуждается на переговорах с США, стоит не раньше конца 2025 года. Такое мнение выразил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, который входил в состав переговорной группы от России на последней встрече в Саудовской Аравии.

По словам сенатора, позитивные итоги переговоров по прекращению огня будут, «может быть, не в этом году или в конце этого года». Кроме того, Карасин отметил, что весьма наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече. С такими заявлениями он выступил в интервью телеканалу «Россия-24».

Григорий Карасин предположил, что консультации российской и американской делегаций будут продолжаться, но прорыв по этому вопросу возможен «от ситуации на земле, в том числе в политических кругах Украины».

Встреча российских и американских делегатов прошла в Эр-Рияде 24 марта и длилась более 12 часов. По ее итогам стало известно, что обсуждалась черноморская инициатива, в том числе безопасное судоходство в Черном море. Карасин рассказал о реакции американской стороны, когда Москва затронула тему использования РФ портов для экспорта продукции АПК и восстановления системы SWIFT для Россельхозбанка.