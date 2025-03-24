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Политика Переговоры России и США Переговоры России и США в Саудовской Аравии длятся уже семь часов: что известно на данный момент

Переговоры России и США в Саудовской Аравии длятся уже семь часов: что известно на данный момент

В РФ призвали не ждать прорыва

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15 комментариев
США и Россия пытаются договориться об условиях безопасности на Черном море | Источник: Amr Nabil / APСША и Россия пытаются договориться об условиях безопасности на Черном море | Источник: Amr Nabil / AP

США и Россия пытаются договориться об условиях безопасности на Черном море

Источник:

Делегации России и США встретились в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Они обсуждают вопросы, касающиеся прекращения огня на Украине. Расскажем всё, что известно о том, что там происходит.

Переговоры начались приблизительно в 10:15 (мск). Они проходят в закрытом формате, журналистов не допустили на встречу. Представители двух стран дважды уходили на перерыв. Когда закончится обсуждение, пока неизвестно.

Российскую сторону в переговорах представляют глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В состав делегации США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Главной темой консультаций по украинскому кризису называют безопасность судоходства в Черном море. Также стороны обговорят детали прекращения огня на Украине в целом.

По плану Соединенных Штатов, в дальнейшем предстоит договориться о механизмах проверки соблюдения режима прекращения огня, включая миротворцев и заморозки этих линий на текущем месте, а затем и территориальные вопросы и гарантии безопасности, что в итоге приведет к долгосрочному миру.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на реальный прогресс в переговорах с Россией на встрече в Саудовской Аравии.

Участник российской делегации сенатор Григорий Карасин во время перерыва подтвердил, что переговоры идут полным ходом. Он отметил, что обсуждаются серьезные вопросы и есть точки, по которым находят взаимопонимание.

Однако пока от американо-российских переговоров сегодня не стоит ждать прорывов, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Работа идет за закрытыми дверями. Нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идет по ряду направлений. Это одно из них», — сказала она.

По данным газеты New York Times, украинская делегация может в понедельник провести дополнительные дискуссии с американской стороной в Саудовской Аравии. Всё будет зависеть от результатов идущих консультаций с Россией. Предыдущие консультации Киева прошли накануне, 23 марта. По словам украинского министра обороны Рустема Умерова, они касались защиты энергообъектов и критической инфраструктуры.

ПО ТЕМЕ
Переговоры в Эр-Рияде Россия и США Делегации Прогресс Мария Захарова
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Комментарии
15
Гость
24 марта, 18:37
Реинкарнация плана Молотова - Ребинтропа?
Гость
24 марта, 18:49
Для достижения хороших результатов на переговорах необходимы ядерные удары по Киеву и Лондону. И очень быстро лет на семьдесят наступит мир, дружба, жвачка. Подчеркиваю. На семьдесят лет, не дольше.
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