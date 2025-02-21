Зеленский не нужен: Трамп поделился мнением о грядущих переговорах между Россией и Украиной

Трамп рассказал о ходе переговоров Источник: whitehouse / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Дональд Трамп считает необязательным присутствие Владимира Зеленского во время обсуждений мирного соглашения между Россией и Украиной. Как заявил президент США в интервью радиостанции Fox News, с лидером Украины будет тяжело заключить сделку. Трамп также раскритиковал Зеленского:

— Я не думаю, что он будет очень важным на встречах, если говорить честно. С ним будет тяжело заключить сделки. Я наблюдал за ним [Зеленским] годами и видел, как он пытался вести переговоры, не имея карт на руках. У него нет карт, и это надоедает.

В том же интервью президент США признал, что Россия начала СВО, но обвинил Джо Байдена и Владимира Зеленского в том, что они не смогли помешать этому.

— Байден сказал неправильные вещи, Зеленский сказал неправильные вещи, оба они были атакованы кем-то более сильным и большим, чем они, — сообщил президент США.

Трамп также признал, что Россия могла бы закончить СВО и добиться своих целей, если бы захотела этого. В последние дни президент США отличился пророссийской риторикой. По данным французского журнала Point, Дональд Трамп даже прилетит в Москву на 9 мая и будет смотреть парад на трибунах вместе с Владимиром Путиным. Однако Дмитрий Песков в интервью Bloomberg заявил, что пока рано обсуждать условия каких-либо переговоров.