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Политика Спецоперация на Украине Зеленский не нужен: Трамп поделился мнением о грядущих переговорах между Россией и Украиной

Зеленский не нужен: Трамп поделился мнением о грядущих переговорах между Россией и Украиной

Президент США также рассказал, чем может закончиться СВО

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16 комментариев
Трамп рассказал о ходе переговоров | Источник: whitehouse / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)Трамп рассказал о ходе переговоров | Источник: whitehouse / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Трамп рассказал о ходе переговоров

Источник:

Дональд Трамп считает необязательным присутствие Владимира Зеленского во время обсуждений мирного соглашения между Россией и Украиной. Как заявил президент США в интервью радиостанции Fox News, с лидером Украины будет тяжело заключить сделку. Трамп также раскритиковал Зеленского:

— Я не думаю, что он будет очень важным на встречах, если говорить честно. С ним будет тяжело заключить сделки. Я наблюдал за ним [Зеленским] годами и видел, как он пытался вести переговоры, не имея карт на руках. У него нет карт, и это надоедает.

В том же интервью президент США признал, что Россия начала СВО, но обвинил Джо Байдена и Владимира Зеленского в том, что они не смогли помешать этому.

— Байден сказал неправильные вещи, Зеленский сказал неправильные вещи, оба они были атакованы кем-то более сильным и большим, чем они, — сообщил президент США.

Трамп также признал, что Россия могла бы закончить СВО и добиться своих целей, если бы захотела этого. В последние дни президент США отличился пророссийской риторикой. По данным французского журнала Point, Дональд Трамп даже прилетит в Москву на 9 мая и будет смотреть парад на трибунах вместе с Владимиром Путиным. Однако Дмитрий Песков в интервью Bloomberg заявил, что пока рано обсуждать условия каких-либо переговоров.

Тем временем в России ожидают возвращения западных брендов. Пока одни выражают оптимизм, другие обсуждают ошибку администрации Трампа в переговорах с Россией. Их предварительные итоги можно почитать здесь.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Путин Переговоры Спецоперация на Украине
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Комментарии
16
Гость
1 час
скажу как медик, с возрастом люди становятся к сожалению хуже, это и про мораль и нравственность и про ум Мюнхен повторяется история ходит по кругу наверное поэтому так озабочена власть чтобы рожали и рожали
Гость
1 час
Кстати. И понятие украинский народ давно просрочено. Такого понятия в будущем быть не должно. Никаких украинцев в мире не будет!
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