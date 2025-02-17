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Политика «Горячая фаза может вскоре закончиться»: в ООН обсудили завершение конфликта на Украине

«Горячая фаза может вскоре закончиться»: в ООН обсудили завершение конфликта на Украине

Что еще сказал постоянный представитель России при ООН

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Слова Василия Небензи приводят СМИ | Источник: russiaun.ruСлова Василия Небензи приводят СМИ | Источник: russiaun.ru

Слова Василия Небензи приводят СМИ

Источник:

Постпредставитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании совета безопасности организации, посвященной украинскому вопросы. Он оценил шансы на скорое окончание «горячей фазы» украинского конфликта, обсудил будущие переговоры и затронул стороны, которые будут в них будут участвовать. Его слова приводит постоянное представительство России в организации объединенных наций.

— Все мы видим, какие процессы происходят сегодня в мире после прихода к власти Республиканской администрации в США. Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру, наконец, активно включилась дипломатия, появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться, — сказал Василий Небензя.

Не обошел он стороной и участие европейских стран в разрешении конфликта. На прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности многие лидеры пожаловались, что их не зовут.

— Гаранты Минска, да и в целом страны ЕС и Великобритания, абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию украинского кризиса, — уверен российский дипломат. — Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования. Это — важнейший урок Минска и его должны усвоить те, кто будет работать сегодня над новыми контурами возможных договоренностей.

После этого Небензя перешел к главным условиям, на которых возможно обсуждение будущего мира.

— Будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы. Ведь, как сегодня уже признают наши американские коллеги, в частности, президент Дональд Трамп, именно перспектива вступления Украины в НАТО стала «спусковым крючком» кризиса. Это, я думаю, понятно всем, — приводятся слова Небензи.

Теперь же Украина безвозвратно потеряла пять своих регионов. «Исправлять ситуацию» остается возможным только в других областях.

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Василий небензя ООН Украина
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