Стартовали региональные дни форума «Малая Родина — сила России»

Форум состоится в Москве в апреле 2025 года Источник: форуммалаяродина.рф











24 января стартовали региональные дни второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». По оценкам организаторов, в них примут участие около 8000 человек. Всего с января по апрель в 16 субъектах страны пройдут 16 региональных дней.

Форум проводит Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления. Впервые он состоялся в январе 2024 года при участии Владимира Путина. По итогам форума появились новые проекты для муниципального сообщества. Это марафон ВАРМСУ «Муниципальный диалог», направленный на выявление проблем на местном уровне и разработки решений на региональных и федеральном уровнях, программа развития кадрового управленческого резерва «Школа мэров», Всероссийская муниципальная премия «Служение» и другие.

Во время региональных дней главы муниципалитетов встретятся с представителями органов власти, администрации президента, экспертами, участниками и ветеранами СВО. Они обсудят вопросы муниципальной повестки.

— Это дополнительная возможность представителям муниципалитетов обсудить вопросы, касающиеся самых разных тем и проблем, волнующих жителей, найти пути их решения. Именно муниципальное сообщество ежедневно отвечает на оперативные запросы наших граждан, и такие встречи в рамках форума способствуют обмену опытом, успешными практиками, поиску наиболее эффективных решений, — заявил заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Региональный день по теме «Экомуниципалитет» проходит в Мурманской области, где действуют успешные муниципальные практики — от установки биокотельных до развития экотуризма. В центре внимания участников — вопросы, связанные с экологией и охраной окружающей среды, переработкой и утилизацией мусора, предотвращением лесных пожаров, наводнений, расчисткой водоемов, культурой землепользования.



— Мы даем старт новому этапу муниципального диалога, итогом которого станет Совет при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. В основу 16 региональных повесток легли вопросы, которые ранее поднимались в рамках проекта «Муниципальный диалог» с главами муниципалитетов и их командами. Тема экологии, которую мы обсуждаем, — это не только утилизация и переработка мусора, но и лесные пожары, и экосистема, и экологическое просвещение. Для нас важно рассмотреть эту важную для муниципалитетов тему в деталях и проработать варианты решения задач, которые ставят перед нами граждане, — отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Темы обсуждений федеральных проектных команд посвятят разным сферам жизни муниципалитета: от комфортного жилья до вопросов экономики. Выбор тем обусловлен проблемами и задачами, которые обозначены в проекте «Муниципальный диалог».

Работа в регионах будет транслироваться на сайте форума и охватит 2,5 млн сотрудников администраций муниципалитетов и муниципальных учреждений. Выработанные на деловой программе резолюции и решения представят на II форуме «Малая Родина — сила России» в Москве в апреле 2025 года.