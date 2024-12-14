НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -19

0 м/c,

 749мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Гуляем по Туговой горе
Кто строит новую Россию
Новый поезд на курорты Кавказа
Погода на выходные
Продают гостиницу за 500 млн
Новый автобусный маршрут
Элитная квартира за 75 млн
Погода выходных
Скандал со школьным питанием
Политика В Южной Корее свергли президента: почему в стране произошел госпереворот

В Южной Корее свергли президента: почему в стране произошел госпереворот

Ему уже нашли временную замену

113
Написать комментарий

Президент пытался извиниться за свои действия

Источник:

Парламент Южной Кореи проголосовал за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Назначенный премьер-министром Хан Дак Су будет временно исполнять обязанности президента республики.

Решение поддержали 204 из 300 депутатов. Против проголосовали 85 членов парламента, еще трое воздержались от голосования, а 8 голосов признаны недействительными.

Оппозиция призвала как можно скорее назначить спецпрокурора для расследования попытки насильственноготзахвата власти, сообщает Рёнхап.

Отстранить Юна удалось только со второй попытки. Первая закончилась неудачей ровно неделю назад, поскольку правящая партия «Сила народа» в подавляющем большинстве отказалась голосовать.

Кадры с улиц Сеула после введения военного положения

Источник:

Президент Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил в стране военное положение. После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Военные и полиция попытались заблокировать парламент, но депутаты смогли собраться и принять резолюцию об отмене военного положения. Этому решению противостоять президент не мог.

Позднее Юн Сок Ёль извинился перед корейским народом за объявление военного положения. В специальном телеобращении он сказал, что введение военного положения было вызвано «отчаянием президента, который в конечном итоге несет ответственность за государственные дела». Сок Ёль пообещал, что не будет вводить его вновь.

ПО ТЕМЕ
Импичмент Военное положение Южная Корея Парламент Голосование
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление