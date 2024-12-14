В Южной Корее свергли президента: почему в стране произошел госпереворот

Парламент Южной Кореи проголосовал за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Назначенный премьер-министром Хан Дак Су будет временно исполнять обязанности президента республики.
Решение поддержали 204 из 300 депутатов. Против проголосовали 85 членов парламента, еще трое воздержались от голосования, а 8 голосов признаны недействительными.
Оппозиция призвала как можно скорее назначить спецпрокурора для расследования попытки насильственноготзахвата власти, сообщает Рёнхап.
Отстранить Юна удалось только со второй попытки. Первая закончилась неудачей ровно неделю назад, поскольку правящая партия «Сила народа» в подавляющем большинстве отказалась голосовать.
Президент Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил в стране военное положение. После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Военные и полиция попытались заблокировать парламент, но депутаты смогли собраться и принять резолюцию об отмене военного положения. Этому решению противостоять президент не мог.
Позднее Юн Сок Ёль извинился перед корейским народом за объявление военного положения. В специальном телеобращении он сказал, что введение военного положения было вызвано «отчаянием президента, который в конечном итоге несет ответственность за государственные дела». Сок Ёль пообещал, что не будет вводить его вновь.