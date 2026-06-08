Сократят ли в России рабочую неделю до четырехдневки? Ответ Минтруда

В Минтруда пока не рассматривают новый график работы для россиян Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

В России исключили возможность введения четырехдневной рабочей недели. Во всяком случае, пока. Глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, почему такой график работы сейчас не рассматривают.

«Зачем?.. Нормы сегодня настолько гибкие, что они при традиционно сформированной пятидневной рабочей неделе позволяют, в принципе, регулировать режим», — ответил Котяков на вопрос, может ли Россия перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Он добавил, что в настоящее время не видит смысла в новом формате работы.

«То есть сегодня такого жесткого законодательного закрепления я в этом смысла не вижу», — подытожил глава Минтруда в разговоре с РИА Новости.

Отмечается, что Россия не может себе позволить это сокращение из-за низкой производительности труда. Такое мнение в беседе с журналистом 72.RU высказал Константин Селянин, кандидат экономических наук.

По его словам, разговоры о переходе на четырехдневную рабочую неделю на Западе обусловлены высокой производительностью труда. В России же при сокращении рабочей недели точно упадет объем выпускаемой продукции, уверен эксперт.