НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 755мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,47
EUR 85,56
ДТП с автобусом. Онлайн
Перевернулся автобус с пассажирами
Где отдохнуть этим летом
Повредили роль-фонтан в центре
Как отметить свадьбу в Ярославле
Сбили двух пешеходов
Сбили БПЛА
Дома остались без газа
Где и когда пройдет «Пир на Волге»
Работа Сократят ли в России рабочую неделю до четырехдневки? Ответ Минтруда

Сократят ли в России рабочую неделю до четырехдневки? Ответ Минтруда

В ведомстве прокомментировали перспективы такого формата

132
В Минтруда пока не рассматривают новый график работы для россиян | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUВ Минтруда пока не рассматривают новый график работы для россиян | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

В Минтруда пока не рассматривают новый график работы для россиян

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

В России исключили возможность введения четырехдневной рабочей недели. Во всяком случае, пока. Глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, почему такой график работы сейчас не рассматривают.

«Зачем?.. Нормы сегодня настолько гибкие, что они при традиционно сформированной пятидневной рабочей неделе позволяют, в принципе, регулировать режим», — ответил Котяков на вопрос, может ли Россия перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Он добавил, что в настоящее время не видит смысла в новом формате работы.

«То есть сегодня такого жесткого законодательного закрепления я в этом смысла не вижу», — подытожил глава Минтруда в разговоре с РИА Новости.

Отмечается, что Россия не может себе позволить это сокращение из-за низкой производительности труда. Такое мнение в беседе с журналистом 72.RU высказал Константин Селянин, кандидат экономических наук.

По его словам, разговоры о переходе на четырехдневную рабочую неделю на Западе обусловлены высокой производительностью труда. В России же при сокращении рабочей недели точно упадет объем выпускаемой продукции, уверен эксперт.

Кроме того, обсуждается вопрос перехода россиян на шестидневку с графиком работы по 12 часов. О том, возможно ли это, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Работа Сокращенная рабочая неделя Минтруд России Трудовой кодекс Законодательство
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
29 минут
Население вымирает, работать не кому, всё разговоры о короткой рабочей неделе это по сути фейк ничем не подкрепленный. Скорее даже наоборот если у власти есть хоть капля ума они увеличат рабочие дни так как нужно развивать свою промышленность, и потом страна находится в вооруженном конфликте.
Гость
9 минут
надо ввести трудовую повинность и повысить налоги чтобы мы смогли построить ещё больше АЭС Сириусов для братьев
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Психолог назвала восемь признаков эмоционального выгорания. Проверьте, есть ли они у вас
Татьяна Швецова
Мнение
Всё уходит на аренду и зарплаты? Предпринимательница открыто показала, сколько зарабатывает на бизнесе в ТРЦ
Анна Остапова
Бизнес
Мнение
«Риск Альцгеймера возрастает на треть»: врач рассказал, как жизнь в большом городе незаметно разрушает мозг
Андрей Ильницкий
Мнение
«После зависимости не вижу будущего». Подсел на онлайн-казино, проиграл миллионы и потерял доверие близких — история лудомана
Анонимный автор
Мнение
«Бразды пушистые» как котики. Филолог — о том, как заинтересовать ребенка чтением и научить его понимать Пушкина
Екатерина Николаева
Автор мнения
Рекомендуем