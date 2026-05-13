НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

южн.

 741мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Гид подготовки к учебному году
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Новый глава ДГХ
Работа Истории «По телевизору он не такой высокий»: кондитер-самоучка приготовила пирожное для Киркорова

«По телевизору он не такой высокий»: кондитер-самоучка приготовила пирожное для Киркорова

Как она встретилась с королем российской эстрады — в видео

859

Светлана Аношкина готовит сладости для звезд, пенсионеров и детей-сирот и мечтает о своей студии

Источник:

Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Сибирячке Светлане Аношкиной 53 года, у нее трое взрослых детей и внучка. Она кондитер-самоучка, но достигла такого уровня мастерства, что ее пирожные дегустировал сам Филипп Киркоров. Король отечественной поп-музыки оценил пирожное «Взгляд», созданное по мотивам одной из его песен.

Перед встречей со звездой жительнице Новосибирска пришлось пройти нелегкий путь. Ремесло кондитера сибирячка начала осваивать три года назад. Всё началось после того, что она получила травму на складе, где работала. Свободное время в период восстановления Светлана посвятила обучению и выпечке: смотрела видео профессионалов, изучала рецепты, технологии, секреты мастерства. Начала печь куличи и постепенно перешла на торты и пирожные, а потом вложилась в печь и специальные миксеры. Через сарафанное радио стали поступать новые заказы.

Поучаствовать в создании набора кондитерских изделий для Филиппа Киркорова Светлану пригласила чета звездных кондитеров — Марина и Максим Синицких. Сибирячка уже пару лет была их ученицей. Для поп-короля решили приготовить торт в форме звезды и набор пирожных по мотивам самых популярных песен исполнителя.

Историю встречи со звездой и пути кондитера смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Сергей УлановСергей Уланов
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Работа Кондитер Филипп Киркоров
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
14 мая, 07:36
Красавец! Лучший артист в стране!
Гость
13 мая, 19:45
А почему он не в лосинах?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Рекомендуем