«По телевизору он не такой высокий»: кондитер-самоучка приготовила пирожное для Киркорова

Светлана Аношкина готовит сладости для звезд, пенсионеров и детей-сирот и мечтает о своей студии Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Сибирячке Светлане Аношкиной 53 года, у нее трое взрослых детей и внучка. Она кондитер-самоучка, но достигла такого уровня мастерства, что ее пирожные дегустировал сам Филипп Киркоров. Король отечественной поп-музыки оценил пирожное «Взгляд», созданное по мотивам одной из его песен.

Перед встречей со звездой жительнице Новосибирска пришлось пройти нелегкий путь. Ремесло кондитера сибирячка начала осваивать три года назад. Всё началось после того, что она получила травму на складе, где работала. Свободное время в период восстановления Светлана посвятила обучению и выпечке: смотрела видео профессионалов, изучала рецепты, технологии, секреты мастерства. Начала печь куличи и постепенно перешла на торты и пирожные, а потом вложилась в печь и специальные миксеры. Через сарафанное радио стали поступать новые заказы.

Поучаствовать в создании набора кондитерских изделий для Филиппа Киркорова Светлану пригласила чета звездных кондитеров — Марина и Максим Синицких. Сибирячка уже пару лет была их ученицей. Для поп-короля решили приготовить торт в форме звезды и набор пирожных по мотивам самых популярных песен исполнителя.