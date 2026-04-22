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Работа Оптимизация школ Ярославский учитель возмутился начислением зарплаты. В Минобре объяснили, как это происходит

Ярославский учитель возмутился начислением зарплаты. В Минобре объяснили, как это происходит

Разбираемся, из чего складывается доход педагога

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Как начисляется зарплата учителям в Ярославской области | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUКак начисляется зарплата учителям в Ярославской области | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Как начисляется зарплата учителям в Ярославской области

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Педагог из Ярославской области пожаловалась, что ей предложили взять на себя дополнительную работу ради повышения зарплаты до уровня МРОТ. Рассказ о ситуации в одной из школ региона она опубликовала в тематической группе в начале марта. По словам учительницы, ситуация возникла, когда МРОТ в регионе повысили до 30 тысяч рублей.

«Соответственно, с 1 января мы ожидаем повышение, администрация вызвала на разговор, сообщили, что в фонде оплаты труда на это повышение денег нет. Будут выплачивать его стимулирующими. Но стимулирующие выплаты могут дать только за что-то, поэтому нас обязуют взять любую дополнительную работу в школе, например документы, проекты 9 классов и так далее», — говорится в посте группы «Профсоюз „УЧИТЕЛЬ“» во «Вконтакте».

С 1 января 2026 года в Ярославской области действует новый минимальный размер оплаты труда — 30 тысяч рублей в месяц. В эту сумму не входят доплаты за совмещение, сверхурочную, ночную работу или работу в праздники. Уровень минимальной заработной платы в России на 2026 год — 27 тысяч рублей.

По словам молодого педагога, она попыталась отказаться от дополнительной работы.

«Мне ответили, что отказаться я не могу, мне все равно что-нибудь придумают, чем бы меня занять. Я предложила тогда не выплачивать эти деньги, потому что никакая еще работа мне абсолютно не нужна, они ответили, что не выплачивать не могут», — говорится в посте.

Как начисляют зарплату учителям

В Министерстве образования Ярославской области в ответ на запрос 76.RU рассказали, что Минтруд РФ публиковал пояснения о том, какие части зарплаты должны включаться в минимальный размер оплаты труда, а какие выплаты следует начислять сверх него.

«Ведомство отметило, что стимулирующие надбавки являются частью МРОТ. При этом в МРОТ не входят компенсационные доплаты за работу в нестандартных условиях, например, за совмещение должностей, сверхурочную работу, труд в ночное время, а также в выходные и праздничные дни», — рассказали в региональном Минобре.

Получается, в истории педагога из ярославской школы, надбавку к зарплате собрались сделать в части МРОТ — то есть базового минимума.

Оценят эффективность учителя

В Министерстве образования региона объяснили, что уровень оплаты труда каждого конкретного работника зависит от должностного оклада, компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера. Их размер определяется на основе разработанных в каждой конкретной образовательной организации показателей эффективности и критериев оценки деятельности сотрудников.

«Порядок и условия распределения стимулирующих выплат работникам, включая периодичность выплат, устанавливаются локальным актом учреждения при участии профсоюзного комитета или иного общественного органа самоуправления учреждения, обеспечивающего демократический, государственно-общественный характер управления», — уточнили в Министерстве.

При этом конкретный список выплат и оснований для их получения определяется локальным документом учреждения. То есть, в каждой школе он может быть разным.

За что учителя получают повышенные оклады

Размеры окладов педагогов установлены постановлением правительства Ярославской области и зависят от уровня образования, стажа педагогической работы и квалификационной категории учителя.

Есть ряд условий, при которых учитель может рассчитывать на повышенный оклад:

  • за работу в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и малых городах Ярославской области на 25%;

  • за работу в классах и группах для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на 15 — 20%;

  • педагогам, впервые поступающим на работу или имеющим стаж педагогической работы меньше 5 лет, заключившим трудовой договор с учреждением после получения среднего профессионального или высшего образования в течение 5 лет — на 30%;

  • педагогам, имеющим статус «Базовая школа РАН» — на 15%;

  • за работу в госучреждении при исправительном учреждении — на 20%;

  • за особые условия работы в госучреждении при исправительном учреждении — на 50%;

  • женщинам за работу в госучреждениях, расположенных в сельской местности, где по условиям труда рабочий день разделен на части с перерывом более двух часов — на 30%;

  • учителям за индивидуальное обучение на дому детей, больных хроническими заболеваниями (при наличии соответствующего медицинского заключения) — на 20%;

  • учителям за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых — на 20%.

Власти объяснили, за что педагогам платят повышенные оклады | Источник: Мария Романова / Городские медиаВласти объяснили, за что педагогам платят повышенные оклады | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Власти объяснили, за что педагогам платят повышенные оклады

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Условия, при которой зарплата учителя может быть выше | Источник: Мария Романова / Городские медиаУсловия, при которой зарплата учителя может быть выше | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Условия, при которой зарплата учителя может быть выше

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

«Размеры должностных окладов педагогических работников муниципальных образовательных организаций устанавливаются нормативно-правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления», — уточнили в Минобре.

Кто и как повышает зарплаты учителям

Власти рассказали, что зарплаты учителям каждый год повышают через стимулирующие выплаты.

«Указом президента Российской Федерации „О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года“ предусмотрено утверждение в 2026 году новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций и внедрение таких систем с 2027 года», — рассказали в региональном Минобре.

То есть, с 2027 года ожидается, что зарплаты учителям будут начислять по новым правилам.

Как работают учителя в образовательных комплексах

В 2024 году в Ярославской области начали создавать образовательные комплексы, в состав которых входят школы и детские сады. Целью оптимизации стало сокращение административного персонала и повышение за счет этого зарплат работникам образования. В основном, младшему персоналу.

Власти заверили, что с созданием образовательных комплексов, у учителей не появилось дополнительных обязанностей. Педагогам предлагают делать все те же задачи, что и раньше.

«Классное руководство, дежурство в перемену, руководство кабинетом, школьными методическими объединениями и тому подобное — все эти дополнительные обязанности и доплаты за них были и ранее. Целью создания комплексов является повышение качества образования за счет объединения кадровых и материальных ресурсов нескольких образовательных организаций», — уточнили в Министерстве образования Ярославской области.

При этом власти рассказали, что дополнительные обязанности могут быть возложены на педагога только с его письменного согласия и за дополнительную плату.

«Сокращение педагогических работников не производится, все образовательные программы выполняются в полном объеме. Изменения затрагивают только административный и обслуживающий персонал. По всем возникающем вопросам можно обратиться к руководителю образовательной организации или к учредителю, в функциональном подчинении которого находится образовательная организация, где работает педагог», — уточнили в Министерстве.

Комментарий юриста

Юрист «Городских медиа» Тимур Валияров в беседе с 76.RU рассказал, что учителей нельзя принуждать к дополнительным обязанностям, чтобы «дотянуть» их зарплату до МРОТ.

«Потому что дополнительные обязанности — это внесение изменений в трудовой договор либо в должностную инструкцию. И оно возможно по согласованию сторон. В одностороннем порядке это делать невозможно. Ситуация такая: если брать в основу разъяснение Минтруда, получается, что в данной конкретной ситуации школа может „добить“ [зарплату сотрудника] дополнительными стимулирующими выплатами до МРОТ. Но эти стимулирующие выплаты не должны быть связаны с дополнительными обязанностями», — рассказал Тимур Валияров.

При этом если выплаты, все же, будут связаны с дополнительными обязанностями, работодатель, как уже было сказано ранее, должен получить согласие сотрудника на их выполнение.

«А если он не соглашается, это должны быть такие выплаты, которые не связаны с дополнительными обязанностями. За что угодно, хоть за красивое лицо или, например, молодому работнику до 30 лет», — подытожил юрист.

Как вы считаете, сколько должны получать учителя?

До 35 000 рублей
35 000 — 45 000 рублей
45 000 — 55 000 рублей
55 000 — 70 000 рублей
Больше 70 000 рублей

Если вы работаете учителем, расскажите, сколько вы получаете в месяц, и какие дополнительные обязанности выполняете. При необходимости редакция гарантирует анонимность. С нами можно связаться: 76@shkulev.ru, во «Вконтакте» или Telegram.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Учитель Зарплата Министерство образования МРОТ
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Комментарии
53
Гость
22 апреля, 23:13
Весь прошлый год МРОТ был 22 тыс. а оклады за ставку -12-16 тыс. представьте сколько людям недоплатили. А ведь решение что оклад должен соответсвовать МРОт было ещё в 2024году. Если учителя сейчас подадут в суд с требованием выплатить эти деньги - они суды выиграют но бюджет области просто рухнет. Ведь евраевы и прочие от своих зарплат не откажутся
Гость
22 апреля, 23:10
на месте учителей я бы оставила ставку 18 час. и получала бы 30тыс., а подработку всегда найти можно учителей не хватает, и никакого геморроя с классным руководством. Правда тогда школа работать не сможет.
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Гость
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