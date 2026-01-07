НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

5 м/c,

вос.

 758мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Новый МРОТ
«Умные решения»
Почему "Локомотив" проиграл
Кто ездит в Переславль на выходные
Ярославль попал в топ-10 регионов
Чек-лист важных обследований
Сбили 13 БПЛА
Что ждать от игры «Локомотива» с «Металлургом»
Экономика В Ярославской области установлен новый минимальный размер зарплаты. Но не для всех

В Ярославской области установлен новый минимальный размер зарплаты. Но не для всех

Кому работодатели смогут платить меньше

251
В Ярославской области установлен новый МРОТ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области установлен новый МРОТ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области установлен новый МРОТ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области с 1 января 2026 года начал действовать новый минимальный размер оплаты труда. По информации губернатора региона Михаила Евраева, он составляет 30 тысяч рублей в месяц.

«В эту сумму не входят доплаты за совмещение, сверхурочную, ночную работу или работу в праздники. Они остаются дополнительными», — уточнил руководитель области.

При этом власти пояснили, что соглашение о минимальной зарплате распространяется на всех работодателей и работников в области, кроме организаций, которые финансирует федеральный бюджет и которые откажутся от присоединения к соглашению.

«После официального опубликования Регионального соглашения о минимальной заработной плате работодатель вправе в течение 30 календарных дней направить мотивированный отказ от присоединения к соглашению. При этом работодатель обязан соблюдать МРОТ, установленный федеральным законодательством. Контроль за соблюдением установления заработной платы не ниже МРОТ осуществляется Верхневолжской межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда», — уточнили в Министерстве труда и социальной поддержки населения Ярославской области.

Федеральный размер минимальной заработной платы в 2026 году установлен на уровне 27 тысяч рублей.

В 2025 году размер минимальной заработной платы в Ярославской области для работников организаций внебюджетной сферы составлял 23 тысяч рублей в месяц, для работников организаций бюджетной сферы — 22440 рублей в месяц.

Напомним, власти рассказали, что средний размер зарплаты в Ярославской области ожидается по итогам 2025 года на уровне 75 тысяч рублей. При этом в опросе на сайте 76.RU 44% участников сообщили, что получают в месяц 40 тысяч и меньше (итоги опроса на 10:00 7 января).

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
МРОТ Зарплата
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Михаил Яковлевич , не удивляйтесь что рождаемость еще упадет , вы живете в своей реальности . А наша реальность такова от 100 тысяч должна быть зарплата во многих сферах ( склады строительсвто , производство ) . Когда будет совпадать зарплата с высокой инфляцией тогда будет качество жизни , и начнут создавать семьи . Но вам этого не понять , главное отчет на верх дать и премию получить .
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Рекомендуем