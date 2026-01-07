В Ярославской области установлен новый минимальный размер зарплаты. Но не для всех

В Ярославской области установлен новый МРОТ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области с 1 января 2026 года начал действовать новый минимальный размер оплаты труда. По информации губернатора региона Михаила Евраева, он составляет 30 тысяч рублей в месяц.

«В эту сумму не входят доплаты за совмещение, сверхурочную, ночную работу или работу в праздники. Они остаются дополнительными», — уточнил руководитель области.

При этом власти пояснили, что соглашение о минимальной зарплате распространяется на всех работодателей и работников в области, кроме организаций, которые финансирует федеральный бюджет и которые откажутся от присоединения к соглашению.

«После официального опубликования Регионального соглашения о минимальной заработной плате работодатель вправе в течение 30 календарных дней направить мотивированный отказ от присоединения к соглашению. При этом работодатель обязан соблюдать МРОТ, установленный федеральным законодательством. Контроль за соблюдением установления заработной платы не ниже МРОТ осуществляется Верхневолжской межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда», — уточнили в Министерстве труда и социальной поддержки населения Ярославской области.

Федеральный размер минимальной заработной платы в 2026 году установлен на уровне 27 тысяч рублей.

В 2025 году размер минимальной заработной платы в Ярославской области для работников организаций внебюджетной сферы составлял 23 тысяч рублей в месяц, для работников организаций бюджетной сферы — 22440 рублей в месяц.