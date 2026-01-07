В Ярославской области установлен новый минимальный размер зарплаты. Но не для всех

В Ярославской области с 1 января 2026 года начал действовать новый минимальный размер оплаты труда. По информации губернатора региона Михаила Евраева, он составляет 30 тысяч рублей в месяц.
«В эту сумму не входят доплаты за совмещение, сверхурочную, ночную работу или работу в праздники. Они остаются дополнительными», — уточнил руководитель области.
При этом власти пояснили, что соглашение о минимальной зарплате распространяется на всех работодателей и работников в области, кроме организаций, которые финансирует федеральный бюджет и которые откажутся от присоединения к соглашению.
«После официального опубликования Регионального соглашения о минимальной заработной плате работодатель вправе в течение 30 календарных дней направить мотивированный отказ от присоединения к соглашению. При этом работодатель обязан соблюдать МРОТ, установленный федеральным законодательством. Контроль за соблюдением установления заработной платы не ниже МРОТ осуществляется Верхневолжской межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда», — уточнили в Министерстве труда и социальной поддержки населения Ярославской области.
Федеральный размер минимальной заработной платы в 2026 году установлен на уровне 27 тысяч рублей.
В 2025 году размер минимальной заработной платы в Ярославской области для работников организаций внебюджетной сферы составлял 23 тысяч рублей в месяц, для работников организаций бюджетной сферы — 22440 рублей в месяц.
Напомним, власти рассказали, что средний размер зарплаты в Ярославской области ожидается по итогам 2025 года на уровне 75 тысяч рублей. При этом в опросе на сайте 76.RU 44% участников сообщили, что получают в месяц 40 тысяч и меньше (итоги опроса на 10:00 7 января).