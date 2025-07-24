Айтишников сжирает искусственный интеллект? Почему перегретый цифровой рынок России падает с грохотом

Айтишники стали не нужны? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Российский IT-рынок охлаждается. Об этом свидетельствуют и данные кадровых агентств, и мнения опрошенных MSK1.RU экспертов. Бурный рост рынка начался три года назад, теперь же количество открытых вакансий сократилось, несмотря на активную политику импортозамещения и всеобщую цифровизацию. Согласно данным агентства HeadHunter, за первое полугодие 2025 года была опубликована всего 291 тысяча вакансий, что меньше, чем в 2023 и 2024 годах, когда этот показатель превышал 300 тысяч.

«Коммерсантъ» цитирует и рекрутинговое агентство «Хабр Карьера»: крупные компании (такие как МТС, VK, «Совкомбанк Технологии», Magnit Tech и другие) сократили количество IT-вакансий на 20–60%.

При этом Superjob пишет: IT-отрасль по итогам прошлого года вошла в тройку, а по итогам первой половины 2025 года — в топ-6 по темпам прироста зарплатных предложений. И это уже при том, что медианные зарплаты айтишников и так превышают зарплаты не только квалифицированных рабочих, но даже инженеров. HeadHunter подсчитал: в первом полугодии средняя зарплата айтишников увеличилась более чем на 11%, до 97 тысяч рублей.

Как ни странно, айтишников пожирает их же собственное детище — искусственный интеллект. Нейросети экономят от трети до половины бюджетов компаний за счет автоматизации рутинных задач и оптимизации рабочих процессов.

Однако стоит ли опасаться массовой замены разработчиков искусственным интеллектом? Эксперты сходятся во мнении, что на данный момент ИИ не способен заменить высококвалифицированных специалистов. Он скорее выступает в роли помощника, позволяя автоматизировать простые задачи и освободить время для более сложных и творческих проектов. Именно поэтому сейчас на рынке переизбыток начинающих и низкоквалифицированных айтишников. Им уже сейчас сложно найти работу без опыта и необходимых навыков. А будет еще сложнее. А вот опытных и квалифицированных разработчиков, наоборот, компании отрывают с руками.

Антон Полилов, основатель агентства интернет-маркетинга OptimPro, считает, что необходимо сфокусироваться на переподготовке кадров и адаптации к новым технологиям.

— Нужно готовить специалистов, которые смогут работать с искусственным интеллектом, анализировать данные и разрабатывать инновационные решения. В противном случае мы рискуем потерять конкурентоспособность на мировом рынке, — говорит Полилов.

Сокращение числа вакансий в ИТ-сфере, которое недавно стало предметом обсуждения, вовсе не является признаком кризиса. Скорее это сигнал о переходе рынка на иную стадию развития, считают эксперты MSK1.RU.

Как отмечает эксперт в области интернет-маркетинга Алла Штауб, многие компании (особенно малые и средние) ринулись в «цифровую трансформацию», не до конца понимая, зачем им это нужно. Стремление к импортозамещению, получение грантов и общий ажиотаж вокруг «своего» привели к искусственному подогреву спроса на разработчиков.

Однако цифровая трансформация сама по себе не решает бизнес-задачи, говорит Штауб. Многие компании, наняв внутренние IT-команды, не смогли эффективно ими управлять и получить желаемый результат. В итоге дорогостоящие проекты оказывались нерентабельными, что и привело к пересмотру стратегии и оптимизации расходов. Результатом и стало падение спроса на айтишников.

— Сейчас все считают деньги. Зачем держать собственного разработчика, если можно нанять агентство или фрилансера на конкретную задачу и платить в 2–3 раза меньше? — задается вопросом Алла Штауб.

Таким образом, на смену штатным IT-командам приходит аутсорсинг и фриланс. Компании предпочитают нанимать специалистов для решения конкретных задач, что позволяет значительно сократить расходы и повысить эффективность работы. Кроме того, активно развивается практика перераспределения IT-задач на аутсорсинговые компании, которые работают более эффективно, чем малый и средний бизнес, где IT-инфраструктура не является профильной.

Как говорит Полилов, крупные компании, в свою очередь, предпочитают приобретать готовые команды, стартапы и компании, что обходится дешевле, чем набор и управление собственным IT-отделом.

— Сокращение общего количества вакансий в целом не говорит вообще не о чем, кроме общих цифр. Возможно, это свидетельствует об оптимизации бюджетов IT-отрасли на кадры, — отмечает Антон Полилов.

Не стоит забывать и о волне «IT-патриотизма», которая привела к оттоку специалистов за границу. Часть разработчиков уехала или начала работать на зарубежные компании, что, безусловно, повлияло на статистику занятости в России. Однако, это не означает, что работы у них стало меньше. Просто она не всегда отражается в российской статистике.

Сокращение числа вакансий в IT-сфере — это не повод для паники, а скорее, признак того, что рынок входит в более зрелую фазу развития, уверена Штауб. Уходит ажиотаж, приходит осознанность. Фокус смещается с количества на качество.

— Поэтому, когда говорят: «Обещали рост занятости — а он не случился», я бы задала встречный вопрос: а рост ради чего? Ради цифр? Или ради реальных бизнес-результатов? — резюмирует эксперт.