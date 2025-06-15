Не боятся переработать и не выгорают? Правда ли, что, если треть россиян заменят роботы, это будет гораздо эффективнее

Роботы активно внедряются во многие сферы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Технологии искусственного интеллекта развиваются так стремительно, что рано или поздно вытеснят многих людей. Порядка 30–40% работоспособного населения России задействовано в непродуктивной работе, которую можно автоматизировать с помощью ИИ. Такой прогноз дал генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков в интервью ТАСС на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Сергиенков отметил, что многие виды деятельности, которые в настоящее время выполняются людьми, могут быть более эффективно заменены алгоритмами и программами.

Одним из главных последствий внедрения нейросетей, считает Сергиенков, станет лавинообразное увеличение объема контента, сгенерированного ИИ. В том числе резюме и документы. Правда, это может привести к проблемам с достоверностью информации и затруднить процесс поиска квалифицированных специалистов.

С другой стороны, некоторых работничков, которые больше всего боятся перетрудиться, уже сейчас хочется заменить. Кажется, что отдачи и творчества от роботов может быть больше, чем от некоторых специалистов. Так, например, уже все СМИ поспешили сообщить о том, как в Благовещенске Амурской области искусственный интеллект получил ставку юрисконсульта и работает в 48 раз быстрее человека. Внедрил в работу GigaChat и DeepSeek уполномоченный по защите прав предпринимателей Игорь Радченко. Искусственный интеллект взял на себя ряд функций, например, он помогает с составлением документов и алгоритмов.

Время обработки жалоб в аппарате сократилось с двух дней до одного часа. В прошлом году из аппарата в Арбитражный суд направили 19 заявлений, а за 6 месяцев 2025 года — уже 30. Это может быть первым подобным случаем использования ИИ чиновниками в России.

Причина такого шага, как пишет «Коммерсант» — дефицит кадров в регионе.

Неужели роботы, как в «Терминаторе» или «Матрице», и правда скоро выдавят людей? Опрошенные MSK1.RU эксперты уверены, что нет.

ИИ возьмет на себя рутину, где не нужно творчество

— Если «30–40% трудоспособного населения заняты бесполезной работой», зачем заменять их ИИ? Чтобы машины делали то, что и так бессмысленно? — удивляется член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов. — Может, проще просто перестать заниматься таким трудом? Но тут возникает другой вопрос: а точно ли эта работа бесполезна? Или она лишь кажется таковой из-за некомпетентности наблюдателя?

Вот я пишу этот комментарий, а моя собака смотрит на меня с укором: мол, занимаешься какой-то ерундой — лучше бы побегал со мной, покидал палочку. Но если пойти у нее на поводу и поручить мою работу искусственному интеллекту, редакция вряд ли останется довольна.

— На ваш взгляд, есть уже сейчас какие-то отрасли, где нейросети начали выдавливать живых людей?

— Ну вот возьмем для примера тот же комментарий для вашего издания. В принципе, и корректуру, и часть редакторской работы вполне можно передоверить ИИ. Но результат будет отличаться от «человеческого» примерно как гамбургер из фастфуда от пирога, который испекла ваша бабушка.

Так бесполезен ли ручной труд?

Там, где нужно свести данные в статотчет или подготовить обзор литературы для диссертации, пожалуй, ИИ справится не хуже вас. А вот написание оригинального текста — при должном навыке — у вас получится всё же лучше. Так что суть не в том, чтобы просто заменить офисный труд машинным, а в том, чтобы четко разделить: с одной стороны — рутину, где не нужно творчество, а с другой — ту работу, где без настоящего интеллекта не обойтись.

Люди будут адаптироваться десятилетиями

— Никто точно не знает, сколько профессий или ролей внутри профессии, которые могут быть так или иначе автоматизированы с помощью искусственного интеллекта. 30 процентов? 60 процентов? 80 процентов? — говорит основатель и президент рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров. — Ничего страшного с живыми людьми не будет. Внедрение ИИ — это процесс, который растянется на десятилетия и десятилетия. Люди постепенно будут менять профессию, приобретать какие-то новые навыки. То есть никаких революций не произойдет, просто постепенно одни функции будут вытесняться, заменяться другими функциями.

— Где, думаете, нейросети будут внедряться быстрее всего? А где медленнее?

— Ну например, там, где речь касается медицины, всё будет очень медленно. Потому что это искусственный интеллект высокого риска, что называется, это государственное регулирование, сертификация, а всё это очень долго и дорого.

То же самое касается транспорта. Да, будет беспилотный транспорт, когда заменят водителя. Но это очень-очень-очень длительный процесс. И не потому что технология не готова, а потому что под это всё нужна регуляторика. Нужны стандарты безопасности, понять, кто за что отвечает, нужна сертификация. И под всё это нужно законодательство.

А быстрее всего ИИ внедряется там, где простые рутинные операции не связаны с повышенным риском.

— Давайте представим рынок труда через несколько лет. Действительно работников станет меньше на треть?

— Процесс замещения уже идет, но через три года 30% никого, никем, нигде не заменят. Поскольку процесс растянется надолго, то постепенно рынок труда к этому адаптируется. Кто-то пойдет в сферу услуг, кто-то научится работать с системами искусственного интеллекта и производить что-то новое, какие-то новые товары, новые услуги, которых мы даже пока не представляем даже еще.

Этот процесс будет идти десятилетия, где-то быстрее, где-то медленнее, поэтому люди будут постепенно адаптироваться.