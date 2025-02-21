Заставляли раздеваться и ставили в угол: что происходит за закрытыми дверями маркетплейса — рассказ работника склада

На складах маркетплейса происходит много интересного Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











26-летний Артем (имя изменено) работает оператором на складе маркетплейса в Омске около года. Там ему приходится принимать, собирать и упаковывать заказы покупателей. За время работы молодой человек столкнулся с разными ситуациями. Например, как-то раз Артема заставляли раздеваться до нижнего белья и стоять в углу. Он видел, как его коллега плакал из-за товара. Подобных историй у парня много. Обо всех трудностях и нелепых случаях — в его колонке для портала NGS55.RU. Далее — от первого лица.

«Скинулись начальнику на телефон»

Оператором на складе я работаю почти год. График для меня удобный и простой: два дня тружусь в день, два выходных, два дня — в ночь, снова выходные. И так по кругу. Мы работаем по участкам: кто-то принимает и размещает товар, а кто-то присваивает ему определенный номер. Есть одна отличительная особенность на складах — много начальников. У каждого участка свой руководитель. И у каждой смены (всего их четыре) есть старший. А над ними есть менеджеры, они тоже считаются начальниками. Думаете, на этом цепочка остановилась? Нет. У менеджеров — директор. Директорами тоже кто-то руководит. В общем, запутанно и сложно.

Моей смене повезло. У нас отличный руководитель Андрей (имя изменено). Была у меня одна история. Как-то раз менеджер Кирилл (имя изменено) сильно разозлил нашего начальника. Тогда я работал в ночную смену. Кирилл сидел и мониторил процесс работы, а потом начал названивать Андрею и говорить, что мы плохо работаем. Естественно, между ними начался спор. Руководитель оправдывал нас. В общем, закончилось всё тем, что Андрей с психа кинул свой телефон об бетонной пол и разбил его вдребезги. Еще всю ночь ходил и злился. В честь этого я даже песню написал через нейросеть. Она разлетелась по всему маркетплейсу. А начальнику мы купили новый телефон. Так сказать, обрадовали его.

«Стрельба» на маркетплейсах

Когда склад маркетплейса только открылся и камеры еще не работали, моему коллеге попался товар — игрушечный автомат с пульками. Он был похож на настоящий. И Арсений (имя изменено) решил рассмотреть игрушку поближе. Распаковал, зарядил пульки, и началась «стрельба»… Руководители сидели за компьютерами, поэтому им было особо не до нас. Закончили играть только тогда, когда все пульки растерялись. Потом Арсений просто запаковал обратно товар и отправил его покупателю.

«Раздевайся до трусиков»

Был случай, когда меня заставляли раздеваться до нижнего белья. В какой-то из дней (тоже на начале работы склада) охране дана была команда проводить полный досмотр каждого третьего выходящего (видимо, отрабатывали механизм работы). По итогу под это правило попал и я, когда выходил на перекур. Рядом с металлическими рамками стояла кабинка, и меня попросили туда пройти. Захожу с охранником, он говорит: «Раздевайся». Я просто поднял футболку.

— До трусиков, — говорит охранник.

— А если я без них? Не, я не буду. Зови начальницу службы безопасности, которая вам такую команду дала, пусть сама в таком случае смотрит, — ответил я.

После этого диалог закончился и я ушел. Раздеваться не стал.

«Услышал хруст монитора»

Если вам когда-нибудь приходил разбитый заказ c маркетплейса — расскажу почему. Товар нами, операторами, собирается на палеты, заматывается стрейч-пленкой и дальше отгружается в фуру. Так как товар разных габаритов и форм, палеты получаются кривые, косые, пузатые и не всегда помещаются. Однажды одна из палет упорно не хотела залазить в машину. Я позвал старшего смены, сообщив, что не получается отгрузить. «Что ты мозги пудришь?» — сказал он и, оперевшись на стенку большегруза спиной, начал пинками заставлять одну из сторон палеты «подужаться».

Всё бы ничего, но в месте, куда он так яро бил, был чей-то монитор. Я прям услышал хруст. Палета вошла, и отгрузка пошла дальше. Это, к слову, о том, как всем на складе «не всё равно» на ваши посылки и товар продавцов.

Приходили ли вам повредившиеся заказы? Да, часто сталкиваюсь с такой проблемой К счастью, нет Было пару раз, но ничего критичного не случилось

«Стоял в углу из-за коллеги»

Наша работа строится так, что мы обязаны работать в коллективе. Грубо говоря, нельзя работать в отрыве от остальных. Постоянно взаимодействуем друг с другом. Поэтому молча ходить невозможно. Мы шутим. Иногда по-доброму, иногда нет. И вот, когда получаются злые шутки, кому-то смешно, а кому-то обидно.

Был у нас коллега по имени Александр (имя изменено). Мы всегда шутили над ним, а он не понимал и часто обижался. Говорил, что сделает с нами что-нибудь. И вот другой коллега, Иван (имя изменено), пошел за палетой. Одновременно с ним пошел и Саша. Получилось так, что они взяли одну и ту же палету. Ваня выдернул у Александра ее, из-за этого у них началась ссора, а потом Ваня и вовсе замахнулся.

Саша испугался, ушел к руководителю в кабинет (его на месте не было) и начал плакать. Чтобы вы понимали, рост Александра составлял почти два метра, ему больше 30 лет, поэтому странно было видеть плачущего взрослого мужика. Когда руководители вернулись, коллега начал жаловаться им. Ну тут эмоции дали о себе знать, и он побежал плакать в туалет. В этот момент к нам пришел другой сотрудник и спрашивает: «А вы что с мужиком сделали?»

После этого нас с Иваном вызвал начальник и начал отчитывать: «Что за детский сад вы здесь устроили? Как дети малые, вас на 10 минут оставить нельзя, постоянно что-нибудь натворите. Что, вас в угол начать ставить?»

Услышав эту фразу, я нашел ближайший угол и пошел сам туда. Стоял минуты две, а потом поворачиваюсь к Андрею и говорю: «Можно уже выходить? Я всё осознал, я всё понял. Простите, я так больше не буду». И это была не шутка, я действительно каюсь.

Посылка в Екатеринбург

Еще одна смешная история, на мой взгляд. Работает со мной парень по имени Коля (имя изменено). Я его спрашиваю: «Хочешь в Екатеринбург?» Он говорит: «Хочу». Ну я взял стрейч-пленку и просто начал вокруг него мотать. Замотал практически всего, только голову оставил. Потом подходим вместе с ним к начальнику. Он на тот момент еще не видел его, потому что стоял к нему спиной.

— Андрей, мы забыли палету разгрузить.

— Какую?

Я говорю: «Вот она» — и показываю на Колю. Андрей посмотрел на это, пожал плечами, назвал нас нецензурным словом и отправил работать.

В общем, приходите работать на маркетплейс. У нас весело!