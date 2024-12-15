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Работа Бортпроводник-шутник залетел в тренды соцсетей. Поговорили с ним о реакции пассажиров и начальства

Бортпроводник-шутник залетел в тренды соцсетей. Поговорили с ним о реакции пассажиров и начальства

Иван Минкин шутит о полетах «в Сочи на две ночи» и с юмором рассказывает о буднях на борту

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Веселому бортпроводнику Ивану Минкину 32 года, и он — из Санкт-Петербурга. Ролики стюарда мощно разошлись в социальных сетях. В них он с юмором рассказывает о буднях на борту и шутит о командировках «в Сочи на две ночи». »Фонтанка.ру» поговорила с Иваном о работе бортпроводником и об отношении начальства к контенту, который он делает.

Иван родился в поселке под Выборгом. Учился в петербургском университете имени Бонч-Бруевича по специальности «зарубежное регионоведение», но направление ему не пригодилось. Был официантом, а потом ушел в бортпроводники и сейчас работает в «Смартавиа».

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— Я каждый раз прощаюсь с жизнью, когда взлетаю, а вы летать не боитесь?

— Популярный вопрос, всегда его задают. Естественно, нет. Так повелось, что не боюсь. Пассажирам всегда говорю, что самолет — самый безопасный вид транспорта. Конечно, когда случается катастрофа, погибает большое количество людей. На самом деле на дорогах погибает гораздо больше. Еще объясняю, что от турбулентности самолет не падает — не нужно бояться, надо просто переждать этот момент. Самое опасное, конечно, взлет и посадка. Нужно просто соблюдать все правила, всё будет замечательно.

— Кажется, специальность «зарубежное регионоведение» подразумевает общение с иностранцами. Образование помогает в работе?

— Наверное, нет. Вообще никак. Я даже не знаю, если честно, кем работают эти люди. Мои одногруппники тоже не в курсе. Девчонки занимаются бьюти-сферой, кто-то — фотограф, кто-то тоже ведет свои каналы, кто-то в отеле работает. Никто из нас не понял, кто такой «зарубежный регионовед».

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— Как стали бортпроводником?

— После университета устроился официантом, потом уехал в Сочи на полтора года, где тоже работал официантом. Вернулся в Петербург. Моя подруга из университета устроилась в «Аэрофлот». Тогда я впервые задумался об этой профессии. Начал смотреть и мониторить, что есть в Петербурге. «Уральские авиалинии» проводили начальное обучение за их счет. Я отучился и полтора года отработал у них.

— Как начальство относится к вашему контенту? Кто-то ведь может и не понять юмора…

— В «Уральских авиалиниях» — не очень. Я тогда еще только всё это начинал — в TikTok записывал ролики. Наверное, был одним из первых бортпроводников, кто в видеоформате начал снимать. Им, [руководству «Уральских авиалиний»], не очень понравилось. Я смешные видео снимал, когда пассажиры, например, тупят. Там посчитали, что я выставляю пассажиров тупыми. А здесь уже с этим нормально — более современные, что ли.

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— Выходит, нынешнее начальство знает, что вы ведете блог о работе?

— Да, даже поддерживает. Всё началось, когда я выставил видео про пиджак. У меня его долго не было. Мне они, [представители «Смартавиа»], написали со своего аккаунта, а потом выдали пиджак и попросили скинуть им ролики для соцсетей. Иногда просят что-нибудь снять. Еще звали в программу «Сто к одному» (12+), где была команда бортпроводников. В общем, тут меня в этом плане поддерживают.

— Пассажиры узнают?

— Практически на каждом рейсе.

— Подают какой-то сигнал или подмигивают?

— Кто-то говорит: я на вас подписана, кто-то просит сфотографироваться. Еще кто-то — о том, что видел ролики в интернете. Иногда пишут после рейса, потому что стесняются подходить.

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— На рейсах шутите?

— В работе, конечно, я серьезнее, чем в роликах. Мне иногда даже пассажиры пишут: мы с вами летели, а вы такой серьезный. Наверное, непривычно. Но я же не могу шутить 24 на 7.

— Вопрос про финансы. Видел у вас рекламу — блог приносит деньги?

— У меня жена в декрете и получает меньше, чем если бы работала. Реклама немного помогает перекрыть эти суммы, которые она не получает.

— Подписчиков у вас в запрещенной социальной сети не очень много, но некоторые видео набирают сотни тысяч просмотров. Как получается брать рекламу?

— Да, в Instagram* 30 тысяч подписчиков. В TikTok — 100 тысяч, но туда, когда он ушел из России, я перестал заходить. Не стал заморачиваться, что-то надо с симками делать, забил. Еще Telegram-канал на 4 тысячи, но там больше про родительство. Сейчас рекламодатели, кажется, не на подписчиков смотрят, а на количество просмотров. Они сами пишут, запрашивают статистику. Да и я тоже отбираю [рекламодателей].

— Жена у вас тоже бортпроводник?

— Мы познакомились в «Уральских авиалиниях». Общались и дружили, а потом уже в другой авиакомпании оказались и начали встречаться. Поженились этой весной, 9 октября у нас дочка родилась.

* Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

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Авиаперелеты Бортпроводник Стюард Блогер Самолет Турбулентность
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