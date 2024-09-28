«Я как Робинзон Крузо». Как и зачем брутальный красавец в татуировках бросил работу и стал кузнецом

Мастер уверен: ковать может каждый, было бы желание Источник: Roman Danilkin / 63.RU











36-летний Максим Налейкин — представитель древней профессии. День и ночь он терпеливо кует железо в своем гараже. Из кусков металла получаются ножи, мечи, топоры, крошечные изящные подвески и большие кованые беседки. 63.RU побывал у мастера в гостях, посмотрел, как работают современные кузнецы, и узнал, как сделать настоящий средневековый меч.

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Подкачанный красавчик с густой бородкой и длинными волосами легко мог бы стать фотомоделью, но вместо этого проводит свободное время в кузнице. Создал ее из гаража.

— Любовь к металлу — не наследственная. Все-таки преемственности поколений уже нет. Я целенаправленно не учился на кузнеца: сварщиком был, работал на металлоконструкциях, на производстве в 20–21 годах, — вспоминает Максим.

Мы беседуем с мастером в своеобразной обстановке Источник: Roman Danilkin / 63.RU











Максим открытый и искренний Источник: Roman Danilkin / 63.RU











Кузнеца окружают собственные работы Источник: Roman Danilkin / 63.RU











Однажды Максим подумал: если он может собирать различные элементы и получать готовое изделие, почему бы не попробовать создать что-то классное с нуля? Он устроился в кузницу, освоил азы ремесла и начал трудиться.

— А ведь теория и практика — разные вещи. Я был как Робинзон Крузо, выброшенный на необитаемый остров. Есть задача, есть инструменты, необходимый реквизит для этого. И делай, как хочешь! Первым сделал кованый мангал. Мы с напарником вместе работали, — рассказывает кузнец. — Буквально за полгода навострились, нас хвалили, многое получалось хорошо. Потом понял, что работа в найме — не мое.

И пришел к мысли, что нужно свое производство. Арендовал гараж и стал покупать оборудование: печи, молотки, наковальни. Всё приобретал постепенно, насколько хватало бюджета.

Кузница оборудована по последнему слову техники, но так было не всегда Источник: Roman Danilkin / 63.RU











Немного инструментов Источник: Roman Danilkin / 63.RU











Чего только не куют! Источник: Roman Danilkin / 63.RU











В гараже у мастера очень атмосферно Источник: Roman Danilkin / 63.RU











По словам Максима, он до сих пор не подсчитал, какое количество денег вложил в производство.

— Находишь нужную сумму, переводишь, покупаешь печь, устанавливаешь. Сложности всегда в голове: сколько это будет стоить, как я это буду делать? Как только начинаешь действовать, страхи уходят и всё получается, — говорит мастер.

В мастерской Максим изготавливает различные изделия: от средневековых мечей до огромных кованых беседок за миллион рублей и маленьких изящных украшений.

— Изделие можно сделать за час. Вот, как, допустим, эту подвеску на столе. Шило куется за 2 часа, нож — за 3, на топор уйдет 5 часов. Имеют значение размер изделия и сложность работы, — рассказывает мастер.

От подвески до топора — Максим умеет всё Источник: Roman Danilkin / 63.RU











Важно хорошенько нагреть металл… Источник: Roman Danilkin / 63.RU











И можно приступать к работе! Источник: Roman Danilkin / 63.RU











Максим работает в разных направлениях: художественная ковка, оружейное дело, ювелирка, металлопластика. Материалы заказывает у поставщиков.

Кует из всего того, что находит в металлопрокате. Заготовки выглядят как трубки разного диаметра. А еще могут быть в виде круга, квадрата, полоски…

— Для металлопластики и оружия форма не имеет значения. Можно квадрат, шар перековать, — говорит мастер.

Для художественной работы — наоборот. Нужно подобрать заготовку, максимально близкую по форме к будущему изделию, чтобы не тратить время на лишние действия.

Стоимость продукции Максим устанавливает сам, ориентируясь на потраченное время, сложность работы, количество использованного металла. Удивляться конкретным заказам он перестал и уже относится к ковке как к простой работе. Среди клиентов — разные люди, которым просто захотелось чего-то эдакого.

— Когда человек хочет, вопрос цены и времени не имеет значения. Я хочу кайфовать здесь, сейчас — в своей, условно, кованой беседке. Всё. Это задача. Мы ее выполняем, — говорит Максим.

Самое сложное в работе кузнеца — привыкнуть к высоким температурам. От работающей печи в ангаре стоит сильный жар.

— Температура тела — 36,6 градуса, а металл раскаляется до 1000 градусов, и вы имеете непосредственный контакт с таким материалом: стоите на расстоянии буквально полметра. Представьте, какие температурные колебания! — объясняет мастер. — А больше сложностей нет. Даже необязательно быть физически сильным, это миф. Любой человек может ковать металл, нужно просто понимание процесса. Это как с музыкой — любого, у кого есть 5–10 пальцев, можно научить играть. Но у кого-то получится средне, а кто-то станет виртуозом.

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Есть у Максима и мобильная печь: ее он возит с собой на фестивали под открытым небом. Такая печь помещается в багажник автомобиля. Еще для работы на улице нужны наковальня и пара молотков.

— Но если вдруг очень захотелось поковать прямо сейчас и дома, можно найти оборудование даже в обычной квартире. В инструмент кузнеца превращается почти всё, — смеется мастер.

По его словам, всё элементарно.

— Надо купить мешок угля, подключить пылесос, нагреть железо, и всё. Даже наковальня не нужна. Берешь кувалду условную и молоток — всё. Так можно прямо дома сплющить гвоздь — ого, ни фига себе, вы уже кузнец! А всё остальное легко приходит с опытом. Берешь и делаешь. Начать может каждый, — заключает Максим.