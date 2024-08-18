«Приходит белочка и ведет нас за собой»: сотрудница ритуальных услуг — о мистике на кладбище и о том, много ли дам в похоронном бизнесе

По мнению Юлии Максимовой, ритуальные услуги — вполне женская работа Источник: Юрий Орлов











Сфера ритуальных услуг овеяна стереотипами. «Похоронщиков» представляют только мужчинами, причем угрюмыми, почти отшельниками. Специфика отрасли располагает к созданию мрачных образов, имеющих, хоть и косвенно, отношение к загробному миру. На самом деле в ритуальных агентствах достаточно много женщин, есть вполне цивилизованные офисы, и взаимодействие с клиентами там — такая же работа, как и в любой сфере услуг. Редакция NGS.RU поговорила с сотрудницей похоронного бюро Юлией Максимовой. Она рассказала о жизни и смерти, эмоциональной нагрузке, а также о мистических явлениях, с которыми сталкивается.

— В этой сфере я больше пяти лет. Обращаются люди для благоустройства мест захоронений. Приходят с разными запросами, потому что каждый хочет для близкого, любимого сделать что-то индивидуальное, — говорит Юлия Максимова.

Помимо качества услуг в ритуальной сфере важно проявлять сочувствие и понимание к заказчикам Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Юлии 38 лет, она замужем, воспитывает двоих сыновей 8 и 16 лет. Когда-то работала в медицинской отрасли, но решила сменить профессию. Повлиял личный опыт: при оформлении похорон близкого человека столкнулась с равнодушием и некомпетентностью сотрудников. Когда встретила вакансию в ритуальной сфере, решила попробовать.



— Выезжаем на кладбище, осматриваем место захоронения, делаем замеры. Где-то заросло травой, где-то осыпалась земля. Когда готов макет, выезжает бригада, занимается благоустройством. Мы работаем с различными материалами. Это камень, дерево, керамогранит, полимеры, — описывает рабочие процессы Юлия.



За оформлением могил обращаются не всегда сразу после похорон. Иногда проходят год-два, прежде чем родственники примут решение облагородить место захоронения. Ждут, прежде всего, чтобы просела земля. Кто-то планирует отдельный бюджет, чтобы фундаментально украсить место на территории некрополя, что называется, на века.

Юлия фиксирует пожелания клиентов и формирует для них предложение, вместе с дизайнером прорабатывает макет надгробия и ведет проект до финала Источник: Антон Дигаев











— Нам приходится непосредственно с заказчиками смотреть места захоронений. Конечно, всем хочется сделать что-то индивидуальное. У кого-то оформление связано с профессией. Например, заслуженный врач, который отдал более 30 лет профессиональному долгу. Тут мы указываем на памятнике определенные элементы, — рассказывает Юлия.

Чуткое и внимательное отношение к каждому заказчику — одно из важных качеств сотрудника ритуального агентства. Тут не место рыночным отношениям в формате сделки «купи-продай». Абсолютно все, кто обращается в бюро, где работает Юлия, всегда находятся в той или иной степени стресса, независимо от давности потери близкого. В любом случае, это очередное напоминание о нем и соприкосновение с теми эмоциональными переживаниями. И важен индивидуальный подход к каждому. Менеджер ритуального хозяйства должен быть немного психологом. И с этой ролью лучше всего справляются женщины.

— Женщина — это мать, а мать является проводником в жизнь, воспитывает, провожает, например, в последний путь. И наверное, при взаимодействии с женщиной проще, больше доверия. Легче, чем с мужчинами, — рассказывает Юлия.

Находящимся в трауре клиентам проще общаться именно с женщиной, считает Юлия Источник: Антон Дигаев











Известно, что женщины более эмоциональны, чем мужчины, поэтому работа в такой специфической отрасли может накладывать отпечаток. И важно соблюдать баланс: отстраниться полностью нельзя, люди почувствуют безразличие, и оно может дополнительно их травмировать. При этом переживать каждый контакт с человеком, который в глубоком трауре, тоже нельзя. Ведь с работы нужно возвращаться домой, где ждут супруг и дети. Да и в целом практически ежедневные контакты с похоронной атрибутикой, а иногда и с телами покойных могут вызывать страхи. Но эти моменты Юлия контролирует.



— Не страшно, но к такой работе невозможно подготовиться, потому что тут всегда трагедия и соприкасаешься с чужим горем. Не конвейер, хоть все же и сфера услуг. Страхи, трудные условия, в которые попадают люди, — все это компенсируется их благодарностью. Понимаешь, что обращаются именно к тебе, — говорит Юлия.

Она чувствует, что приносит пользу и помогает.

— Да, существуют стереотипы по поводу мужчин и женщин в нашей профессии, но главное, чтобы человек был эмоционально стабилен, готов тут работать, умел взаимодействовать с людьми, доносить информацию и слушать.

При такой специфической работе Юлия научилась больше ценить яркие моменты жизни Источник: Антон Дигаев











Кстати, по наблюдениям Юлии, большая часть клиентов также женщины: мамы, супруги, сестры и дочери усопших. Мужчины редко занимаются вопросами организации похорон. Они чаще приходят поддержать заказчицу на тот случай, если на нее нахлынут воспоминания или случится истерика.



В непростой работе есть место и мистическим, необъяснимым явлениям. Часто на кладбище заказчики теряются и не могут найти могилу.



— Они начинают нервничать, паниковать. И в такие моменты либо белочка приходит, либо птичка прилетает, может и собака появиться. И они вроде как зовут: «Иди за мной». Мы шли, и животные приводили нас к тому месту, которое искали. Сама природа, все вокруг объединяется, происходит взаимодействие жизни и смерти, — рассказывает Юлия.

Конечно, работать в такой специфической сфере непросто. Уже хотя бы потому, что нужен постоянный контроль над эмоциями, но, если относиться к происходящему философски, можно сделать полезные выводы и определить правила жизни.