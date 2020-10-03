В Ярославле из-за аварии электричество пропало в целом районе. Что происходит

В Ярославле днём 3 октября произошла авария на электросетях. В результате ЧП электричество отключилось в Красноперекопском районе города. Тысячи людей оказались без света.



Проблемы с электричеством жители Перекопа заметили накануне.

— У нас несколько ночей подряд ненадолго выключалось электричество, — рассказал 76.RU Николай.

В единой диспетчерской службе нам подтвердили информацию о ЧП.

— Авария. Почти полностью весь Перекоп без света. Там сейчас ведутся работы. Электричество восстановят по мере продвижения работ, — сказали в службе.



Мы следим за развитием ситуации.