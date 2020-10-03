В Ярославле из-за аварии электричество пропало в целом районе. Что происходит

Во всём Красноперекопском районе Ярославля отключили электричество
В Ярославле днём 3 октября произошла авария на электросетях. В результате ЧП электричество отключилось в Красноперекопском районе города. Тысячи людей оказались без света.
Проблемы с электричеством жители Перекопа заметили накануне.
— У нас несколько ночей подряд ненадолго выключалось электричество, — рассказал 76.RU Николай.
В единой диспетчерской службе нам подтвердили информацию о ЧП.
— Авария. Почти полностью весь Перекоп без света. Там сейчас ведутся работы. Электричество восстановят по мере продвижения работ, — сказали в службе.
Мы следим за развитием ситуации.