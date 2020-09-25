«Люди бегали, просили аптечку»: ДТП, в котором погибла девочка, попало на камеру видеорегистратора

Сегодня в Ярославле случилось страшное ДТП. На трассе между Ярославлем и Угличем столкнулись автомобили «Рено» и «Хонда».

В ДТП пострадали четыре человека, погибла 10-летняя девочка.

Авария попала на камеру регистратора в машине, ехавшей также в тот момент по трассе.

— На белой машине мужик подъехал и выбежал, и все стали останавливаться и бежать туда, а я 112 сразу стал звонить, — рассказал очевидец Денис Петров. — Пока я вызывал скорую, там много народа остановилось. Люди бегали, спрашивали бинты и аптечки у машин.