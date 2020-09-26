В тройном ДТП в Ярославле пострадал ребенок

В субботу, 26 сентября, в Заволжском районе Ярославля произошло серьезное ДТП. На дороге в районе Прусовских карьеров столкнулись три машины.



— В ДТП приняли участие автомобили марок «Мицубиси», «Форд», «Хендай». На месте ещё работают сотрудники ГИБДД, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.



По данным очевидцев, в одной из машин было трое детей. 11-летнему ребенку потребовалась помощь врачей — его увезли в больницу с травмой ноги.