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В тройном ДТП в Ярославле пострадал ребенок

Авария произошла в Заволжском районе

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В ДТП в Ярославле пострадал ребёнок

В ДТП в Ярославле пострадал ребёнок

В тройном ДТП в Ярославле пострадал ребенок

В субботу, 26 сентября, в Заволжском районе Ярославля произошло серьезное ДТП. На дороге в районе Прусовских карьеров столкнулись три машины.

— В ДТП приняли участие автомобили марок «Мицубиси», «Форд», «Хендай». На месте ещё работают сотрудники ГИБДД, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По данным очевидцев, в одной из машин было трое детей. 11-летнему ребенку потребовалась помощь врачей — его увезли в больницу с травмой ноги.

По данным полиции, столкнулись три машины

По данным полиции, столкнулись три машины

Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, 9-летняя девочка погибла в ДТП 25 сентября на трассе Ярославль — Углич. Сейчас семья малышки объявила сбор средств на похороны.

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ДТПпострадал ребенок
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