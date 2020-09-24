«Был сброс — течёт навоз»: в Ярославской области целый город остался без воды

Проблемы с водой в Ростовском районе уже давно. Система очистки там примитивна донельзя. Если не углубляться в подробности, то это просто чаны, в которые попадает вода из реки, отстаивается, а потом идёт в городской водопровод. Около семи лет назад там стали строить современные очистные сооружения. Но тогда куда-то пропали деньги, выделенные на работы. Были суды, но в итоге не нашлись ни деньги, ни виновные.



Весной прошлого года в Ярославской области был большой скандал, когда фекалии попали в водопровод. Без чистой воды остались около 20 тысяч жителей Ростовского района сразу после того, как стало теплеть и начал таять снег. Вместе с талым снегом с полей местного сельхозпредприятия стёк навоз в реку Устье, на которой в Ростовском районе стоит водозабор. В квартирах ростовцев завоняла вода из-под кранов. Люди бросились скупать канистры с питьевой водой из магазинов. Дошло до того, что в супермаркетах практически не осталось воды.