На трассе в Ярославской области сбили пенсионера. Видео с места ДТП

Под Рыбиснком на трассе сбили велосипедиста
В Ярославской области днём 22 сентября на трассе сбили велосипедиста. ДТП произошло в 12:10 рядом с посёлком Ермаково Рыбинского района.
Первые минуты после ДТП поспали на видео. На кадрах видно автомобили скорой помощи и спасателей.
Видео: Рыбинск ДТП | ЧП / vk.com
— В результате аварии пострадал 79-летний пенсионер. Мужчина госпитализирован, — прокомментировали в Госавтоинспекции Рыбинска.
Напомним, в субботу в Ярославле на Юбилейном мосту легковушка влетела в отбойник. Авария произошла в 17:24, автомобиль ехал в сторону Заволги.
В тот же день в городе произошло другое серьезное ДТП — на Полушкиной роще около 09:00. Водитель такси на большой скорости влетел в столб. В результате аварии мужчина скончался на месте.