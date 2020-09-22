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На трассе в Ярославской области сбили пенсионера. Видео с места ДТП

В каком сейчас состоянии мужчина

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Мужчину сбили под Рыбинском&nbsp;

Мужчину сбили под Рыбинском 

Под Рыбиснком на трассе сбили велосипедиста

В Ярославской области днём 22 сентября на трассе сбили велосипедиста. ДТП произошло в 12:10 рядом с посёлком Ермаково Рыбинского района.

Первые минуты после ДТП поспали на видео. На кадрах видно автомобили скорой помощи и спасателей.

Видео: Рыбинск ДТП | ЧП / vk.com

— В результате аварии пострадал 79-летний пенсионер. Мужчина госпитализирован, — прокомментировали в Госавтоинспекции Рыбинска.

Напомним, в субботу в Ярославле на Юбилейном мосту легковушка влетела в отбойник. Авария произошла в 17:24, автомобиль ехал в сторону Заволги.

В тот же день в городе произошло другое серьезное ДТП — на Полушкиной роще около 09:00. Водитель такси на большой скорости влетел в столб. В результате аварии мужчина скончался на месте.

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