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«На ровном месте»: массовое ДТП за Волгой перекрыло движение по проспекту

Утром в Ярославле столкнулись четыре автомобиля

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Столкнулись сразу четыре автомобиля&nbsp;

Столкнулись сразу четыре автомобиля 

За Волгой в Ярославле столкнулись 4 машины

Несколько дней подряд в Ярославле происходят крупные аварии. Утром 7 сентября на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе столкнулись сразу четыре автомобиля. ДТП произошло неподалёку от остановки «Улица Сахарова».

— Около 08:20 утра столкнулись «Лада-Приора», ВАЗ-2112, «Рено» и «Мазда». Одна пострадавшая женщина доставлена в больницу, сотрудники ДПС ещё работают на месте, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Вероятно, столкнувшиеся автомобили ехали по разным направлениям дороги — после удара машины раскидало, из-за чего движение по проспекту стало сильно ограничено.

Больше всех досталось «Ладе»

Больше всех досталось «Ладе»

Подробности ДТП уточняются.

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