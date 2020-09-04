«Внезапно вцепилась в лицо»: в Ярославле бойцовская собака откусила хозяйке губы

Это страшное происшествие случилось 23 августа в одной из квартир на Нефтестрое в Ярославле. 42-летняя Светлана собиралась гулять со своей собакой Джесси. Стаффордширского терьера Светлана завела около 8 лет назад, принесла в семью еще щенком. Да, порода бойцовская, но Джесси, по словам Светланы, была довольно спокойной, никогда не проявляла агрессии.



— Светлана собиралась надеть на собаку ошейник, наклонилась к ней, и вдруг Джесси прыгнула и вцепилась Светлане в лицо. Укус пришелся в нижнюю часть. В итоге Светлана осталась без губ. Собака же после произошедшего просто отошла. Никакой агрессии она больше не проявляла. Что случилось, мы до сих пор не можем понять, — рассказала двоюродная сестра пострадавшей Светлана. — Я в это время была на даче. Мне позвонила дочка Светланы, рассказала, что мама вся в крови. Я вызвала скорую, полицию и сама примчалась к сестре.

