«Внезапно вцепилась в лицо»: в Ярославле бойцовская собака откусила хозяйке губы

В Ярославле бойцовская собака откусила хозяйке губы
Это страшное происшествие случилось 23 августа в одной из квартир на Нефтестрое в Ярославле. 42-летняя Светлана собиралась гулять со своей собакой Джесси. Стаффордширского терьера Светлана завела около 8 лет назад, принесла в семью еще щенком. Да, порода бойцовская, но Джесси, по словам Светланы, была довольно спокойной, никогда не проявляла агрессии.
— Светлана собиралась надеть на собаку ошейник, наклонилась к ней, и вдруг Джесси прыгнула и вцепилась Светлане в лицо. Укус пришелся в нижнюю часть. В итоге Светлана осталась без губ. Собака же после произошедшего просто отошла. Никакой агрессии она больше не проявляла. Что случилось, мы до сих пор не можем понять, — рассказала двоюродная сестра пострадавшей Светлана. — Я в это время была на даче. Мне позвонила дочка Светланы, рассказала, что мама вся в крови. Я вызвала скорую, полицию и сама примчалась к сестре.
Собаку на следующий день усыпили. А пострадавшей хозяйке врачи оказали первую помощь. Но на этом лечение не закончилось. Женщине требуется пластика губ. И дело не только в красоте.
— Из-за травмы Светлана не может нормально разговаривать и есть. Принимает пищу по чуть-чуть чайной ложечкой, — говорит сестра женщины.
Сейчас пострадавшая проходит обследования для операции в частной клинике. Процедура недешевая. По предварительным данным врачей, за пластику женщине придется заплатить около 200 тысяч рублей. Для Светланы, которая работает продавцом, это большая сумма. Сейчас семья, как может, собирает средства и просит откликнуться всех, кто может помочь.