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Тема дняУмер курсант ракетного: версия гибели

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«Умер как офицер»: мама погибшего в Ярославле курсанта назвала причину его смерти

Парень только-только поступил в вуз

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Парень хотел стать военным, как и его отец

Парень хотел стать военным, как и его отец

Мать погибшего в Ярославле курсанта назвала причину его смерти

В Ярославле умер курсант ракетного училища. Источник 76.RU рассказал, что парень погиб после занятия физкультурой. Эту информацию подтвердила мать молодого курсанта. Женщина связалась с редакцией 76.RU.

— Мой сын поступил в училище абсолютно здоровым. Никто ни в чем ему не помогал. ЭКГ делали на Дальнем Востоке с нагрузкой и без. Сын был абсолютно здоров. По итогам вскрытия поставлен диагноз «тотальная двусторонняя пневмония» с поражением лёгких более 90%, острый миокардит. Я считаю это следствием нарушения доступа кислорода к сердцу, — рассказала 76.RU мама погибшего.

Женщина добавила, что хочет сохранить светлую память о сыне.

— Он готовился и радовался поступлению. Мечтал стать офицером, как отец. Он умер как офицер. Не сошёл с дистанции и пробежал 6 километров из 10. Пробежал ценой свой жизни, — сказала мама курсанта.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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Ярославльвоенныйракетное училище
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