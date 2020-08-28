«Умер как офицер»: мама погибшего в Ярославле курсанта назвала причину его смерти

В Ярославле умер курсант ракетного училища. Источник 76.RU рассказал, что парень погиб после занятия физкультурой. Эту информацию подтвердила мать молодого курсанта. Женщина связалась с редакцией 76.RU.

— Мой сын поступил в училище абсолютно здоровым. Никто ни в чем ему не помогал. ЭКГ делали на Дальнем Востоке с нагрузкой и без. Сын был абсолютно здоров. По итогам вскрытия поставлен диагноз «тотальная двусторонняя пневмония» с поражением лёгких более 90%, острый миокардит. Я считаю это следствием нарушения доступа кислорода к сердцу, — рассказала 76.RU мама погибшего.