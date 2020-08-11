Двух пропавших в Ярославской области девочек нашли в другом регионе

Две пропавшие в Ярославской области девочки, подростки, найдены. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области. К счастью, 15-летние Анна и Виктория живы и здоровы.



— Вчера вечером девушки были обнаружены в Самарской области, куда уехали самостоятельно, — прокомментировали в Следственном комитете.



Мама одной из девочек рассказала, что, по слухам, в Самарской области живёт знакомый девушек, с которым они познакомились в интернете. Возможно, к нему они и поехали.



— У меня ещё не было возможности поговорить с дочерью, но вроде бы они сами пришли в полицию, — сказала мама.

