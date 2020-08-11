11 августа вторник
СЕЙЧАС +19°С
usd 73.78
eur 86.83
Тема дняПогибла многодетная мама

Все новости

Все новости

Двух пропавших в Ярославской области девочек нашли в другом регионе

Мама одной из них рассказала, что произошло

1 885
3Обсудить

Поделиться

Пропавшие девочки нашлись

Пропавшие девочки нашлись

Две пропавшие в Ярославской области девочки, подростки, найдены. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области. К счастью, 15-летние Анна и Виктория живы и здоровы.

— Вчера вечером девушки были обнаружены в Самарской области, куда уехали самостоятельно, — прокомментировали в Следственном комитете.

Мама одной из девочек рассказала, что, по слухам, в Самарской области живёт знакомый девушек, с которым они познакомились в интернете. Возможно, к нему они и поехали.

— У меня ещё не было возможности поговорить с дочерью, но вроде бы они сами пришли в полицию, — сказала мама.

Сейчас девочки находятся в самарском реабилитационном центре. В ближайшее время подростков отправят домой. Здесь с ними побеседуют следователи, чтобы установить все обстоятельства исчезновения.

Напомним, девочки перестали выходить на связь с 5 августа. Их искали родные, правоохранители и волонтеры.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

поиск людей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!