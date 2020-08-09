«Её жизнь в опасности»: в Ярославле пропали две девочки. Одной из них нужна помощь медиков

В Ярославле больше недели ищут пропавших Анну Шумкову и Викторию Вьюшину
В Ярославле вторую неделю ищут девочек-подростков, пропавших в начале августа. Последний раз они выходили на связь 6-го числа. 15-летние Анна Шумкова и Виктория Вьюшина ушли из посёлков Телегино и Лучинское, где одна живёт с мамой, другая — с бабушкой.
Дома обе не появлялись уже неделю, в первые дни отсутствия девочки поддерживали связь со взрослыми. А затем перестали, однако продолжая публиковать весёлые фотографии в соцсетях.
— 4 числа она выходила со мной на связь, а дальше — всё. Я переживаю за неё, до того как пропала, Аня сдавала анализы из-за болей в области почек. Ей очень нужно в больницу, — сокрушается мама Наталья.
Вероятнее всего, обе девочки в порядке, но не хотят возвращаться домой.
— Мы не ругались, но ей, видимо, не нравятся ограничения в свободе, что я прошу быть дома в 11 вечера. А у неё лето, хочется гулять, — рассказывает мама Наталья. — Я не представляю, что будет, её жизнь в опасности, с каждым днём ей может становиться хуже.
Анна Шумкова — высокая девушка ростом 170 сантиметров, среднего телосложения с тёмно-русыми волосами и карими глазами. На ней тёмно-коричневая кожаная куртка, светло-коричневая футболка с надписью «Армия России», чёрные штаны с белыми вертикальными полосками, кроссовки.
Виктория Вьюшина на голову ниже — рост 160 сантиметров, крупного телосложения с короткими тёмными волосами, серо-зелёными глазами. Была в красной футболке, чёрных штанах с белыми полосками, светлых кроссовках.
Если вам что-то известно о местонахождении девушек, сообщите по телефонам: 02, 102, 112 или 8 (910) 964-08-38.