«Её жизнь в опасности»: в Ярославле пропали две девочки. Одной из них нужна помощь медиков

В Ярославле вторую неделю ищут девочек-подростков, пропавших в начале августа. Последний раз они выходили на связь 6-го числа. 15-летние Анна Шумкова и Виктория Вьюшина ушли из посёлков Телегино и Лучинское, где одна живёт с мамой, другая — с бабушкой.

Дома обе не появлялись уже неделю, в первые дни отсутствия девочки поддерживали связь со взрослыми. А затем перестали, однако продолжая публиковать весёлые фотографии в соцсетях.

— 4 числа она выходила со мной на связь, а дальше — всё. Я переживаю за неё, до того как пропала, Аня сдавала анализы из-за болей в области почек. Ей очень нужно в больницу, — сокрушается мама Наталья.