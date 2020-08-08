«Упал вместе с бетонной плитой»: на стройке в Ярославле мужчина сорвался с высоты

В Ярославле утром 8 августа мужчина на стройке сорвался с высоты вместе с бетонной плитой. Заброшенное здание, которое находится в Брагино, сейчас разбирают строители. Очевидцы говорят, что один из рабочих нарушил технику безопасности и упал.

Кадры с места происшествия выложили в соцсети. На фотографиях видно, что упавшего рабочего зажало между огромных бетонных плит.

— Второй месяц наблюдаю за рабочими, ни у одного страховку не видел, — сказал Станислав.

— Он с самой высоты упал вместе с плитой. Благо она на него не приземлилась, — написала в соцсетях Светлана.