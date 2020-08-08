«Упал вместе с бетонной плитой»: на стройке в Ярославле мужчина сорвался с высоты

В Ярославле мужчина упал с заброшенного здания в Брагино
В Ярославле утром 8 августа мужчина на стройке сорвался с высоты вместе с бетонной плитой. Заброшенное здание, которое находится в Брагино, сейчас разбирают строители. Очевидцы говорят, что один из рабочих нарушил технику безопасности и упал.
Кадры с места происшествия выложили в соцсети. На фотографиях видно, что упавшего рабочего зажало между огромных бетонных плит.
— Второй месяц наблюдаю за рабочими, ни у одного страховку не видел, — сказал Станислав.
— Он с самой высоты упал вместе с плитой. Благо она на него не приземлилась, — написала в соцсетях Светлана.
Упавший мужчина жив, его госпитализировали. На месте ЧП сейчас работает полиция.
— Органами следствия проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в Следственном комитете Ярославской области.
Напомним, вчера в Рыбинске из высотки на улице Фурманова выпал мужчина. Предположительно, мужчина выпал с десятого этажа. Погибшему 58 лет.