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СрочноВ Ярославле строитель сорвался с 6 этажа. Видео

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«Упал вместе с бетонной плитой»: на стройке в Ярославле мужчина сорвался с высоты

Первые подробности ЧП

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Мужчина чудом остался жив

Мужчина чудом остался жив

В Ярославле мужчина упал с заброшенного здания в Брагино

В Ярославле утром 8 августа мужчина на стройке сорвался с высоты вместе с бетонной плитой. Заброшенное здание, которое находится в Брагино, сейчас разбирают строители. Очевидцы говорят, что один из рабочих нарушил технику безопасности и упал.

Кадры с места происшествия выложили в соцсети. На фотографиях видно, что упавшего рабочего зажало между огромных бетонных плит.

— Второй месяц наблюдаю за рабочими, ни у одного страховку не видел, — сказал Станислав.

— Он с самой высоты упал вместе с плитой. Благо она на него не приземлилась, — написала в соцсетях Светлана.

Очевидцы говорят, что рабочий нарушил технику безопасности

Очевидцы говорят, что рабочий нарушил технику безопасности

Упавший мужчина жив, его госпитализировали. На месте ЧП сейчас работает полиция.

— Органами следствия проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в Следственном комитете Ярославской области.

Напомним, вчера в Рыбинске из высотки на улице Фурманова выпал мужчина. Предположительно, мужчина выпал с десятого этажа. Погибшему 58 лет.

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ЧПЯрославль
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