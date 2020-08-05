«Два человека в реанимации»: на трассе Углич — Ростов произошло лобовое ДТП. Видео

— В результате аварии госпитализированы 30-летний водитель и 28-летний пассажир автомобиля «Чери». Они находятся в реанимации, — прокомментировали в УМВД Ярославской области.



Молодые люди в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. 43-летняя женщина, сидевшая за рулем «Тойоты», не пострадала.