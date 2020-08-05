«Два человека в реанимации»: на трассе Углич — Ростов произошло лобовое ДТП. Видео

На трассе в Ярославской области две легковушки столкнулись лоб в лоб
В Ярославской области днем 5 августа на трассе Углич — Ростов лоб в лоб столкнулись легковушки «Чери» и «Тойота». По данным МЧС, ДТП произошло в Ростовском районе области, у деревни Дунилово.
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— В результате аварии госпитализированы 30-летний водитель и 28-летний пассажир автомобиля «Чери». Они находятся в реанимации, — прокомментировали в УМВД Ярославской области.
Молодые люди в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. 43-летняя женщина, сидевшая за рулем «Тойоты», не пострадала.