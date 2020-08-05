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Страшный пожар в Ярославском районе: погиб ребёнок, мама — в реанимации

Сгорел дом многодетной семьи

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Предварительно, очаг возгорания находился внутри дома

Предварительно, очаг возгорания находился внутри дома

Страшная трагедия в Ярославской области. В пожаре, который произошел в ночь на среду, 5 августа, погиб ребёнок из многодетной семьи и пострадала его мама. Происшествие случилось в деревне Ананьино Ярославского района. Дом вспыхнул в 2 часа ночи. В 06:55 пожарные сообщили о полной ликвидации возгорания.

В момент, когда начался пожар, в доме находилась семья — родители и трое детей. Отцу и двум дочкам удалось спастись. А вот 12-летний сын погиб. Сильно пострадала мать ребятишек. Сейчас с сильными ожогами она находится в больнице.

— Сгорел недавно построенный дом замечательной многодетной семьи. Огромное горе — погиб сын. Пусть земля тебе будет пухом! Девочки живы! Мама детей — светлый, открытый человек, всеобщая любимица и наша подруга — в реанимации. Дай Бог выжить и сил принять, — написала член правления общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Елена Воронина.

Также она попросила у всех неравнодушных помощи для пострадавшей семьи.

По предварительной информации, речь идёт не о поджоге. Вероятнее всего, очаг возгорания находился в доме. Возможно, причиной стало замыкание проводки, электрооборудования или неосторожное обращение с огнём.

Сейчас проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет.

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