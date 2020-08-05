Страшный пожар в Ярославском районе: погиб ребёнок, мама — в реанимации

Страшная трагедия в Ярославской области. В пожаре, который произошел в ночь на среду, 5 августа, погиб ребёнок из многодетной семьи и пострадала его мама. Происшествие случилось в деревне Ананьино Ярославского района. Дом вспыхнул в 2 часа ночи. В 06:55 пожарные сообщили о полной ликвидации возгорания.



В момент, когда начался пожар, в доме находилась семья — родители и трое детей. Отцу и двум дочкам удалось спастись. А вот 12-летний сын погиб. Сильно пострадала мать ребятишек. Сейчас с сильными ожогами она находится в больнице.

