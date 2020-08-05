Страшный пожар в Ярославском районе: погиб ребёнок, мама — в реанимации

Страшная трагедия в Ярославской области. В пожаре, который произошел в ночь на среду, 5 августа, погиб ребёнок из многодетной семьи и пострадала его мама. Происшествие случилось в деревне Ананьино Ярославского района. Дом вспыхнул в 2 часа ночи. В 06:55 пожарные сообщили о полной ликвидации возгорания.
В момент, когда начался пожар, в доме находилась семья — родители и трое детей. Отцу и двум дочкам удалось спастись. А вот 12-летний сын погиб. Сильно пострадала мать ребятишек. Сейчас с сильными ожогами она находится в больнице.
— Сгорел недавно построенный дом замечательной многодетной семьи. Огромное горе — погиб сын. Пусть земля тебе будет пухом! Девочки живы! Мама детей — светлый, открытый человек, всеобщая любимица и наша подруга — в реанимации. Дай Бог выжить и сил принять, — написала член правления общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Елена Воронина.
Также она попросила у всех неравнодушных помощи для пострадавшей семьи.
По предварительной информации, речь идёт не о поджоге. Вероятнее всего, очаг возгорания находился в доме. Возможно, причиной стало замыкание проводки, электрооборудования или неосторожное обращение с огнём.
Сейчас проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет.