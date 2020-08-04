«Сердце в пятки ушло»: в Ярославле родители отпустили малыша посидеть на краю подоконника

Сегодня в соцсетях в сообществе «Подслушано в Ярославле» появились шокирующие кадры: маленький ребенок сидит на подоконнике одного из многоквартирных домов Заволжского района. Никакой защиты от падения нет.



— Дети одни дома, это не в первый раз, никто не реагирует, — сообщают очевидцы.



— Кошмар. Да как так-то! Вызовите МЧС, — пишет пользователь Soleil Winters.



— У меня сердце бы в пятки ушло, если бы я вживую это увидела. Сразу бы вызвала и пожарных, и скорую, и МЧС, и полицию, — говорит Анюта Сергеева.

