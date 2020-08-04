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«Сердце в пятки ушло»: в Ярославле родители отпустили малыша посидеть на краю подоконника

Что говорят об этом в полиции

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Очевидцы сразу же вызвали полицию, заметив малыша, сидящего на подоконнике&nbsp;

Очевидцы сразу же вызвали полицию, заметив малыша, сидящего на подоконнике 

Сегодня в соцсетях в сообществе «Подслушано в Ярославле» появились шокирующие кадры: маленький ребенок сидит на подоконнике одного из многоквартирных домов Заволжского района. Никакой защиты от падения нет.

— Дети одни дома, это не в первый раз, никто не реагирует, — сообщают очевидцы.

— Кошмар. Да как так-то! Вызовите МЧС, — пишет пользователь Soleil Winters.

— У меня сердце бы в пятки ушло, если бы я вживую это увидела. Сразу бы вызвала и пожарных, и скорую, и МЧС, и полицию, — говорит Анюта Сергеева.

— Приехала полиция. Мать нашли, возвращается домой, — сообщает Светлана Дичина.

Пользователи сообщают, что из этих самых окон дети опасно высовываются уже не впервые.

— Неделей ранее мальчик так же прогуливался по комнатному подоконнику, — говорят местные.

Местные жители говорят, что дети в этой квартире постоянно бродят по подоконнику&nbsp;

Местные жители говорят, что дети в этой квартире постоянно бродят по подоконнику 

В полиции сообщили, что уже видели снимки в интернете, и на место прибыл сотрудник отдела по делам несовершеннолетних по Заволжского району.

— Мать ребёнка нашли, выясняются все подробности случившегося, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Напомним, что за последние месяцы в Ярославской области произошло несколько трагедий с участием маленьких детей, которые по неосторожности рухнули вниз из окон своих квартир. В Рыбинске маленький мальчик выпал с шестого этажа и погиб, а в Ярославле со второго этажа упала двухлетняя девочка. В Угличе двухлетний ребёнок выпал из окна квартиры на третьем этаже и получил серьезные травмы.

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