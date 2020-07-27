Пострадал ребёнок: на Костромском шоссе фура смяла легковушку. Фото с места ДТП

В Ярославле днем 27 июля на въезде на Костромское шоссе фура раздавила легковушку. Авария произошла около 15:25. Очевидцы прислали нам фото с места происшествия. На кадрах видны неотложка и спасатели. Правую сторону иномарки «Форд» от удара смяло.

— По предварительной информации, «Форд» поворачивал налево со стороны Костромы, в этот момент произошло столкновение с фурой. В результате аварии пострадала пассажирка легковушки, — уточнили в Госавтоинспекции Ярославской области.



Очевидцы происшествия говорят, что пострадавших двое. В детскую областную больницу увезли ребенка, который был в иномарке.