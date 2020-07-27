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Пострадал ребёнок: на Костромском шоссе фура смяла легковушку. Фото с места ДТП

Информация о пострадавших в результате аварии в Ярославле

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Авария произошла на выезде из города

Авария произошла на выезде из города

В Ярославле днем 27 июля на въезде на Костромское шоссе фура раздавила легковушку. Авария произошла около 15:25. Очевидцы прислали нам фото с места происшествия. На кадрах видны неотложка и спасатели. Правую сторону иномарки «Форд» от удара смяло.

— По предварительной информации, «Форд» поворачивал налево со стороны Костромы, в этот момент произошло столкновение с фурой. В результате аварии пострадала пассажирка легковушки, — уточнили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Очевидцы происшествия говорят, что пострадавших двое. В детскую областную больницу увезли ребенка, который был в иномарке.

Правую сторону иномарки смяло от удара&nbsp;

Правую сторону иномарки смяло от удара 

Подобная авария произошла накануне на Юго-Западной окружной дороге. Легковушка собиралась развернуться из крайней левой полосы и пропускала встречный поток автомобилей. Внезапно сзади появилась фура. Большегруз врезался в легковой автомобиль и вытолкнул его на встречную полосу. Именно в этот момент на встречке неслась другая фура.

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ДТП с фуройЯрославльавария
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