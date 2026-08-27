Авто высокопоставленного военного взорвалось в Санкт-Петербурге: мужчина погиб, а его жене оторвало ноги

За жизнь женщины сейчас борются врачи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Петербурге на Колпинском шоссе взорвался автомобиль, в котором находились военнослужащий и его супруга. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали. Сейчас за ее жизнь борются врачи, сообщили наши коллеги из «Фонтанки».

О взрыве в Шушарах стало известно утром 27 августа. Очевидцы рассказали, что у магазина «Магнит» на Колпинском шоссе, 18, разнесло машину.

«Что-то рвануло со стороны водителя, там эпицентр. Водительская дверца очень сильно вывернута. Водитель погиб, пассажирка живая, но нога пострадала», — пишут очевидцы в чате жителей района Славянка в Telegram.

За рулем находился подполковник. Около 10 утра они начали отъезжать от своего дома. В этот момент, по предварительным данным, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство.

Супругам, по имеющейся информации, оторвало ноги. Военнослужащий погиб на месте, его жена доставлена в медицинское учреждение. Врачи пытаются ее спасти.

Официальной информации о ЧП пока не было. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, все данные уточняются. На месте дежурят спецслужбы, передает «КП-Петербург».

Источник: Фонтанка SPB Online / Telegram

Источник: Фонтанка SPB Online / Telegram

Обновлено в 12:31 (мск): Следственный комитет подтвердил происшествие с машиной в Пушкинском районе Петербурга. Возбуждено уголовное дело. Других подробностей в ведомстве не привели.