Авто высокопоставленного военного взорвалось в Санкт-Петербурге: мужчина погиб, а его жене оторвало ноги

В Петербурге на Колпинском шоссе взорвался автомобиль, в котором находились военнослужащий и его супруга. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали. Сейчас за ее жизнь борются врачи, сообщили наши коллеги из «Фонтанки».
О взрыве в Шушарах стало известно утром 27 августа. Очевидцы рассказали, что у магазина «Магнит» на Колпинском шоссе, 18, разнесло машину.
«Что-то рвануло со стороны водителя, там эпицентр. Водительская дверца очень сильно вывернута. Водитель погиб, пассажирка живая, но нога пострадала», — пишут очевидцы в чате жителей района Славянка в Telegram.
За рулем находился подполковник. Около 10 утра они начали отъезжать от своего дома. В этот момент, по предварительным данным, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство.
Супругам, по имеющейся информации, оторвало ноги. Военнослужащий погиб на месте, его жена доставлена в медицинское учреждение. Врачи пытаются ее спасти.
Официальной информации о ЧП пока не было. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, все данные уточняются. На месте дежурят спецслужбы, передает «КП-Петербург».
Обновлено в 12:31 (мск): Следственный комитет подтвердил происшествие с машиной в Пушкинском районе Петербурга. Возбуждено уголовное дело. Других подробностей в ведомстве не привели.
«Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей. Пострадала его супруга, которой в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении на платформе ведомства в MAX.