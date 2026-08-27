НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

ю-в.

 762мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,60
EUR 99,68
Пострадали от БПЛА
Атака БПЛА на Ярославль
Новости Ярославля в MAX
Полезная памятка мамам и папам
Из-за БПЛА закрыли детсады
Авто вылетело на тротуар к людям
Закрыли популярный магазин
По следам «Доктора Живаго»
Происшествия Авто высокопоставленного военного взорвалось в Санкт-Петербурге: мужчина погиб, а его жене оторвало ноги

Авто высокопоставленного военного взорвалось в Санкт-Петербурге: мужчина погиб, а его жене оторвало ноги

Это случилось, когда они начали отъезжать от своего дома

843
За жизнь женщины сейчас борются врачи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа жизнь женщины сейчас борются врачи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За жизнь женщины сейчас борются врачи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Петербурге на Колпинском шоссе взорвался автомобиль, в котором находились военнослужащий и его супруга. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали. Сейчас за ее жизнь борются врачи, сообщили наши коллеги из «Фонтанки».

О взрыве в Шушарах стало известно утром 27 августа. Очевидцы рассказали, что у магазина «Магнит» на Колпинском шоссе, 18, разнесло машину.

«Что-то рвануло со стороны водителя, там эпицентр. Водительская дверца очень сильно вывернута. Водитель погиб, пассажирка живая, но нога пострадала», — пишут очевидцы в чате жителей района Славянка в Telegram.

За рулем находился подполковник. Около 10 утра они начали отъезжать от своего дома. В этот момент, по предварительным данным, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство.

Супругам, по имеющейся информации, оторвало ноги. Военнослужащий погиб на месте, его жена доставлена в медицинское учреждение. Врачи пытаются ее спасти.

Официальной информации о ЧП пока не было. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, все данные уточняются. На месте дежурят спецслужбы, передает «КП-Петербург».

Источник:

Фонтанка SPB Online / Telegram

Источник:

Фонтанка SPB Online / Telegram

Обновлено в 12:31 (мск): Следственный комитет подтвердил происшествие с машиной в Пушкинском районе Петербурга. Возбуждено уголовное дело. Других подробностей в ведомстве не привели.

«Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей. Пострадала его супруга, которой в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении на платформе ведомства в MAX.

ПО ТЕМЕ
Артур ТокаревАртур Токарев
Артур Токарев
корреспондент отдела происшествий
Санкт-Петербург Военный Взрыв Автомобиль
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Мнение
«За 16 лет я не помню такого количества изменений»: бизнес-леди — о том, как выживает в условиях постоянных перемен
Екатерина Лашманова
Предприниматель, создатель «Удобной вазы»
Мнение
Почему новый «Человек-паук» похож на «Колобка» — честный отзыв на долгожданный блокбастер
Надежда Губарь
Мнение
«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Мнение
«Первый самостоятельный бюджет — это тренировка». Зачем школьникам карманные деньги: давать нельзя не давать
Сергей Шейн
Рекомендуем