Заболели два животных: озвучили обстоятельства обнаружения бешенства в Ярославской области

У енотовидной собаки и кошки в Ярославской области с разницей в сутки было обнаружено бешенство Источник: Александр Куренной / 76.RU

В ярославском «Центре ветеринарии» рассказали подробности об обнаружении случаев бешенства, из-за которых в Некрасовском и Даниловском округах 25 августа ввели карантин.

Оказалось, что 19 августа в деревне Вольная Вятского сельского округа в Некрасовском округе была обнаружена енотовидная собака с бешенством, а 20 августа в селе Никольское Никольского сельского округа также была выявлена домашняя кошка с недугом, которая находилась на самовыгуле.

«Предположительно в обоих случаях заражение произошло контактным путем», — сообщили в ГБУ ЯО «Центр ветеринарии» порталу 76.RU.

По информации ветеринарных специалистов, енотовидная собака с сельскохозяйственными и домашними животными не контактировала.

«Домашняя кошка раннее не была вакцинирована против бешенства. Владелец домашней кошки обратился в антирабический кабинет для проведения профилактических мероприятий», — добавили в «Центре ветеринарии».

Напомним, указами Губернатора определены неблагополучные пункты, в которых введен карантин. В случае с енотовидной собакой к нему помимо участков Некрасовского округа вошла часть территории Даниловского района.

Сейчас в этих зонах принимаются меры для предотвращение распространения и ликвидации очагов бешенства.