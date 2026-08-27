Заболели два животных: озвучили обстоятельства обнаружения бешенства в Ярославской области

В ярославском «Центре ветеринарии» рассказали подробности об обнаружении случаев бешенства, из-за которых в Некрасовском и Даниловском округах 25 августа ввели карантин.
Оказалось, что 19 августа в деревне Вольная Вятского сельского округа в Некрасовском округе была обнаружена енотовидная собака с бешенством, а 20 августа в селе Никольское Никольского сельского округа также была выявлена домашняя кошка с недугом, которая находилась на самовыгуле.
«Предположительно в обоих случаях заражение произошло контактным путем», — сообщили в ГБУ ЯО «Центр ветеринарии» порталу 76.RU.
По информации ветеринарных специалистов, енотовидная собака с сельскохозяйственными и домашними животными не контактировала.
«Домашняя кошка раннее не была вакцинирована против бешенства. Владелец домашней кошки обратился в антирабический кабинет для проведения профилактических мероприятий», — добавили в «Центре ветеринарии».
Напомним, указами Губернатора определены неблагополучные пункты, в которых введен карантин. В случае с енотовидной собакой к нему помимо участков Некрасовского округа вошла часть территории Даниловского района.
Сейчас в этих зонах принимаются меры для предотвращение распространения и ликвидации очагов бешенства.
При этом в Ярославской области в августе случился скандал с вакциной, которая, в том числе, должна защищать животных от бешенства. Владельцы породистых собак стали сообщать о смерти любимцев через несколько дней после вакцинации препаратом «Мультикан-8».