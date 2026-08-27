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Животные Заболели два животных: озвучили обстоятельства обнаружения бешенства в Ярославской области

Заболели два животных: озвучили обстоятельства обнаружения бешенства в Ярославской области

Смертельный недуг выявили у кошки и ентотовидной собаки

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У енотовидной собаки и кошки в Ярославской области с разницей в сутки было обнаружено бешенство | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ енотовидной собаки и кошки в Ярославской области с разницей в сутки было обнаружено бешенство | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У енотовидной собаки и кошки в Ярославской области с разницей в сутки было обнаружено бешенство

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В ярославском «Центре ветеринарии» рассказали подробности об обнаружении случаев бешенства, из-за которых в Некрасовском и Даниловском округах 25 августа ввели карантин.

Оказалось, что 19 августа в деревне Вольная Вятского сельского округа в Некрасовском округе была обнаружена енотовидная собака с бешенством, а 20 августа в селе Никольское Никольского сельского округа также была выявлена домашняя кошка с недугом, которая находилась на самовыгуле.

«Предположительно в обоих случаях заражение произошло контактным путем», — сообщили в ГБУ ЯО «Центр ветеринарии» порталу 76.RU.

По информации ветеринарных специалистов, енотовидная собака с сельскохозяйственными и домашними животными не контактировала.

«Домашняя кошка раннее не была вакцинирована против бешенства. Владелец домашней кошки обратился в антирабический кабинет для проведения профилактических мероприятий», — добавили в «Центре ветеринарии».

Напомним, указами Губернатора определены неблагополучные пункты, в которых введен карантин. В случае с енотовидной собакой к нему помимо участков Некрасовского округа вошла часть территории Даниловского района.

Сейчас в этих зонах принимаются меры для предотвращение распространения и ликвидации очагов бешенства.

При этом в Ярославской области в августе случился скандал с вакциной, которая, в том числе, должна защищать животных от бешенства. Владельцы породистых собак стали сообщать о смерти любимцев через несколько дней после вакцинации препаратом «Мультикан-8».

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
20
Гость
21 час
Многие отпускают своих питомцев на самовыгул и не думают о прививках
Гость
27 августа, 22:05
Мышки полевки разносят.
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Гость
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