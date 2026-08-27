Вместо кольца — собачий зуб: как прошла свадьба актрисы, исполнившей роль Полумны Лавгуд в «Гарри Поттере»

Источник: Городские медиа

21 августа Эванна Линч вышла замуж за Дэниса Скиннера. Дату свадьбы актрисе выбрал ведический астролог, который должен был проследить за магией чисел и избежать тлетворного влияния затмений. Церемония прошла в старейшем мюзик-холле мира. Но самым необычным оказался подарок жениху: вместо традиционного обручального кольца Линч преподнесла ему кулон с зубом его любимой собаки.

С будущим мужем актриса познакомилась в баре, где он работал. Линч заметила его и стала чаще туда заходить, но Дэнис долго не обращал внимания на девушку. Она назвала Скиннера «странным эльфийским созданием» — формулировка, которая могла бы принадлежать самой Полумне. И всё завертелось!

До роли в «Гарри Поттере» Линч уже была поклонницей серии книг и фильмов. Съемки она воспринимала как исполнение своей мечты и признавалась, что буквально ходила по пятам за коллегами. Актриса боготворила их и считала сверхлюдьми.

После завершения франшизы Линч продолжила сниматься в кино и играть в театре. Она также занимается экоактивизмом, стараясь убедить людей в том, что жизни животных ничуть не менее важны, чем жизни людей.