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Тема дняИз психбольницы сбежал опасный пациент

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Неравнодушен к женщинам: в Ярославле из психбольницы сбежал опасный пациент

Особые приметы Александра Новикова

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Мужчину разыскивает полиция

Мужчину разыскивает полиция

Из Ярославской областной психиатрической больницы 24 июля около 5 часов утра сбежал опасный больной. 63-летний Александр Новиков, который раньше жил в Семибратово, находился на принудительном лечении по решению суда. По данным портала 76.RU, мужчина может проявлять настойчивый интерес к женщинам.

— На вид мужчине 60 лет, рост 190 сантиметров, атлетического телосложения, волосы седые, короткие, на левой щеке родимое пятно диаметром примерно полсантиметра, нет передних зубов кроме одного верхнего, — говорится в ориентировке.

Предположительно мужчина был в белой футболке с коротким рукавом, пижамных брюках в сине-чёрную клетку и чёрные резиновые шлёпанцы.

Жителей Ярославской области предупреждают, что сбежавший мужчина хитёр, легко входит в доверие и располагает к себе.

— В настоящее время сотрудники полиции разыскивают сбежавшего мужчину, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Устанавливается местонахождения гражданина.

Если вы видели Александра Новикова, сообщите в полицию по номеру 112.

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розысксбежал из больницы
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