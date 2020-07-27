Неравнодушен к женщинам: в Ярославле из психбольницы сбежал опасный пациент

Из Ярославской областной психиатрической больницы 24 июля около 5 часов утра сбежал опасный больной. 63-летний Александр Новиков, который раньше жил в Семибратово, находился на принудительном лечении по решению суда. По данным портала 76.RU, мужчина может проявлять настойчивый интерес к женщинам.



— На вид мужчине 60 лет, рост 190 сантиметров, атлетического телосложения, волосы седые, короткие, на левой щеке родимое пятно диаметром примерно полсантиметра, нет передних зубов кроме одного верхнего, — говорится в ориентировке.

