Поворот не туда: всё о гибели девушки-байкера из Ярославля - коротко

Вчера, 11 июля, страшная трагедия произошла на трассе, ведущей из Москвы в Ярославль. На дороге погибла девушка-байкер Ксения Никитина.
В одном материале собрали всё, что известно о гибели девушки.
Как всё было
Ксения Никитина собиралась из Москвы в Ярославль на встречу мототусовки. Вместе с единомышленниками планировала хорошую дорогу до родного города (Ксения родом из Ярославля). На выезде выступила с небольшой речью - объясняла, как колонна поедет. И выложила в соцсети пост о встрече в Ярославле. Планировала приятный досуг: "Будем гулять, есть,. пить", - написала на своей страничке Вконтакте.
сбыться этому было не суждено.
На скорости 130 км/ч Ксения влетела в трактор на трассе. Девушка погибла на месте.
В причинах аварии сейчас, конечно, разбираются специалисты, но в паблике МОТОМОСКВА Это наш Город! выдвинули такую предварительную версию ДТП:
— По информации с места ДТП, произошло столкновение с трактором, двигавшимся в попутном направлении в крайней левой полосе. Ксения ехала, обгоняла колонну мотоциклов и снимала их на камеру, которая прикреплена к шлему. Соответственно повернула голову направо, чтобы их запечатлеть, и врезалась на 130 в трактор, который перестроился и ехал по левой полосе, чтобы совершить разворот.
Кто такая Ксения Никитина
Ксения выросла в Ярославле. Девушка всей душой любила мотоциклы, была известна в байкерской тусовке. И даже сама вела Youtube-канал, где делала обзоры на мототехнику.
Что ещё известно
Гибель девушки стала большой трагедией. В мотосообществах о Ксении вспоминают только теплыми словами- говорят, она была аккуратным водителем. Но было в ее жизни страшное ДТП - девушка попала в такую аварию, после которой чуть не осталась без ноги.
Видео: RoadEmotional