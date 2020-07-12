Поворот не туда: всё о гибели девушки-байкера из Ярославля - коротко

На скорости 130 км/ч Ксения влетела в трактор на трассе. Девушка погибла на месте.

В причинах аварии сейчас, конечно, разбираются специалисты, но в паблике МОТОМОСКВА Это наш Город! выдвинули такую предварительную версию ДТП:

— По информации с места ДТП, произошло столкновение с трактором, двигавшимся в попутном направлении в крайней левой полосе. Ксения ехала, обгоняла колонну мотоциклов и снимала их на камеру, которая прикреплена к шлему. Соответственно повернула голову направо, чтобы их запечатлеть, и врезалась на 130 в трактор, который перестроился и ехал по левой полосе, чтобы совершить разворот.



Кто такая Ксения Никитина



Ксения выросла в Ярославле. Девушка всей душой любила мотоциклы, была известна в байкерской тусовке. И даже сама вела Youtube-канал, где делала обзоры на мототехнику.

Что ещё известно

Гибель девушки стала большой трагедией. В мотосообществах о Ксении вспоминают только теплыми словами- говорят, она была аккуратным водителем. Но было в ее жизни страшное ДТП - девушка попала в такую аварию, после которой чуть не осталась без ноги.