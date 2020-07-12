12 июля воскресенье
СЕЙЧАС +18°С
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняПогибла девушка-байкер

Все новости

Все новости
ПроисшествияПогибла девушка-байкерПодробности

Поворот не туда: всё о гибели девушки-байкера из Ярославля - коротко

Что известно о смертельном ДТП с участием Ксении Никитиной

2 205
3 Обсудить

Поделиться

Ксении Никитиной, разбившейся на мотоцикле, было всего 33 года

Ксении Никитиной, разбившейся на мотоцикле, было всего 33 года

МОТОМОСКВА.ДТП 8-800-775-17-34, Ксения Никитина

Вчера, 11 июля, страшная трагедия произошла на трассе, ведущей из Москвы в Ярославль. На дороге погибла девушка-байкер Ксения Никитина.

В одном материале собрали всё, что известно о гибели девушки.

Как всё было

Ксения Никитина собиралась из Москвы в Ярославль на встречу мототусовки. Вместе с единомышленниками планировала хорошую дорогу до родного города (Ксения родом из Ярославля). На выезде выступила с небольшой речью - объясняла, как колонна поедет. И выложила в соцсети пост о встрече в Ярославле. Планировала приятный досуг: "Будем гулять, есть,. пить", - написала на своей страничке Вконтакте.
сбыться этому было не суждено.

На скорости 130 км/ч Ксения влетела в трактор на трассе. Девушка погибла на месте.

В причинах аварии сейчас, конечно, разбираются специалисты, но в паблике МОТОМОСКВА Это наш Город! выдвинули такую предварительную версию ДТП:

— По информации с места ДТП, произошло столкновение с трактором, двигавшимся в попутном направлении в крайней левой полосе. Ксения ехала, обгоняла колонну мотоциклов и снимала их на камеру, которая прикреплена к шлему. Соответственно повернула голову направо, чтобы их запечатлеть, и врезалась на 130 в трактор, который перестроился и ехал по левой полосе, чтобы совершить разворот.

Кто такая Ксения Никитина

Ксения выросла в Ярославле. Девушка всей душой любила мотоциклы, была известна в байкерской тусовке. И даже сама вела Youtube-канал, где делала обзоры на мототехнику.

Что ещё известно

Гибель девушки стала большой трагедией. В мотосообществах о Ксении вспоминают только теплыми словами- говорят, она была аккуратным водителем. Но было в ее жизни страшное ДТП - девушка попала в такую аварию, после которой чуть не осталась без ноги.

Видео: RoadEmotional

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПбайкерКсения Никитина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!