«Если что, пусть сразу наглухо»: погибшая в ДТП девушка-байкер уже попадала в серьёзную аварию

— Сил матери... Она еле пережила ее последнее ДТП и несколько лет восстановления... Царствия небесного тебе, Ксюша, — написал Howard Roark.



С горечью потери и любовью написала о Ксении её подруга.

— Я спросила тебя однажды: «Как ты не побоялась снова сесть, почти потеряв ногу однажды?» Ты была смелой, сильной, но всегда отвечала: «Пусть если что, то сразу наглухо!». Я молю Бога, что ты не успела ничего понять и испугаться... А очевидцы говорят, что всё случилось мгновенно. Столько планов. Столько мечтаний. Ты успела многое, и я всегда тебе говорила, что ты умница. Но ещё больше было впереди.

Трагедия. Случай. Ужасное стечение обстоятельств. Ты не была святой. Ты была честной! Прямой. Яркой. Сильной. И искренней, — написала Юлия Пучкина.

