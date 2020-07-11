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«Если что, пусть сразу наглухо»: погибшая в ДТП девушка-байкер уже попадала в серьёзную аварию

Подруга Ксении Никитиной из Ярославля рассказала о том, как та относилась к риску на дороге

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Ксении Никитиной было всего 33 года

Ксении Никитиной было всего 33 года

По пути в Ярославль погибла девушка-байкер Ксения Никитина

Друзья Ксении Никитиной, разбившейся на мотоцикле по пути в Ярославль, вспоминают девушку самыми тёплыми словами. Лихачом, похоже, Ксения не была. Многие отмечают её осторожную манеру вождения.

— Знал лично почти 10 лет, сколько километров у нее за плечами по дорогам мира, сколько опыта... И почти 10 лет назад она уже наматывала десятки тысяч километров на двух колесах. Как она уверенно и аккуратно ездила... Ужасно жаль, очень хороший светлый человек, сильный человек. Покойся с миром, Ксю Санрайз... — написал в мотогруппе Альберт Тихоновский.

А вот серьёзная авария в жизни Ксении уже была. Она попала в ДТП, в котором сильно повредила ногу.

— Нога не срасталась около двух лет и чудом зажила, — написал в той же группе Alex Presto.

ДТП случилось 11 июля утром

ДТП случилось 11 июля утром

— Сил матери... Она еле пережила ее последнее ДТП и несколько лет восстановления... Царствия небесного тебе, Ксюша, — написал Howard Roark.

С горечью потери и любовью написала о Ксении её подруга.

— Я спросила тебя однажды: «Как ты не побоялась снова сесть, почти потеряв ногу однажды?» Ты была смелой, сильной, но всегда отвечала: «Пусть если что, то сразу наглухо!». Я молю Бога, что ты не успела ничего понять и испугаться... А очевидцы говорят, что всё случилось мгновенно. Столько планов. Столько мечтаний. Ты успела многое, и я всегда тебе говорила, что ты умница. Но ещё больше было впереди.

Трагедия. Случай. Ужасное стечение обстоятельств. Ты не была святой. Ты была честной! Прямой. Яркой. Сильной. И искренней, — написала Юлия Пучкина.

Стрелка спидометра остановилась на отметке 130 км/ч

Стрелка спидометра остановилась на отметке 130 км/ч

ДТП произошло 11 июля ранним утром. Ксения Никитина выехала из Москвы в Ярославль вместе с друзьями-байкерами. Но на трассе на скорости столкнулась с трактором. От удара девушку выбросило с байка, она скончалась на месте. Как всё произошло, рассказали байкеры, ехавшие с Ксенией в одной колонне.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Ксении.

видео: RoadEmotional

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ДТПмотоКсения Никитина
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