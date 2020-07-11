Девушка-байкер из Ярославля погибла на трассе, врезавшись в трактор

Страшное ДТП на трассе — 33-летняя Ксения Никитина из Ярославля погибла, столкнувшись с трактором. Девушка ехала на мотоцикле. Удар был такой, что Ксения погибла на месте.

Ксения — известная в мотосреде девушка-байкер и блогер. У нее был свой YouTube-канал о мотоциклах. И в Ярославль она собиралась на мототусовку. За два дня до катастрофы как раз записала видео о переносе даты встречи.

— Друзья, Ксения Никитина в Ярославль не приедет. Она погибла, столкнувшись с трактором, — написали в группе «Мото Ярославль» во «ВКонтакте».