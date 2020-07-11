11 июля суббота
СЕЙЧАС +24°С
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняПогибла девушка-байкер

Все новости

Все новости
ПроисшествияПогибла девушка-байкер

Девушка-байкер из Ярославля погибла на трассе, врезавшись в трактор

Подробности и фото с места

6 165
4 Обсудить

Поделиться

Ксении было всего 33 года

Ксении было всего 33 года

Девушка-байкер из Ярославля погибла на трассе, врезавшись в трактор

Страшное ДТП на трассе — 33-летняя Ксения Никитина из Ярославля погибла, столкнувшись с трактором. Девушка ехала на мотоцикле. Удар был такой, что Ксения погибла на месте.

Ксения — известная в мотосреде девушка-байкер и блогер. У нее был свой YouTube-канал о мотоциклах. И в Ярославль она собиралась на мототусовку. За два дня до катастрофы как раз записала видео о переносе даты встречи.

— Друзья, Ксения Никитина в Ярославль не приедет. Она погибла, столкнувшись с трактором, — написали в группе «Мото Ярославль» во «ВКонтакте».

Девушка погибла на месте

Девушка погибла на месте

Позже участники мотосообщества воссоздали картину ДТП.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ8

Поделиться

Поделиться

ДТПмотоциклКсения Никитина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!