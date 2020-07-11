«Как бог на душу положит, так и пойдем»: опубликованы последние слова девушки-байкера, погибшей в ДТП

В соцсетях появилось видео с Ксенией Никитиной, записанное сегодня утром перед её поездкой в Ярославль. Это последние ее кадры — в этой поездке девушка погибла, разбившись на мотоцикле.

На видео байкеры собрались в путь и Ксения выступила с напутственным словом.

— Мы, конечно, можем грозно стоять в пробке, но, боюсь, мы перегреемся все. Думаю, мы, когда поедем, мы прям тронемся, и как бог на душу положит, так и пойдём. Как каждому комфортно, — говорит Ксения.

На её лице, запечатлённом на видео, — улыбка, впереди намечалась приятная поездка и встреча с байк-сообществом. Но сбыться этому было уже не суждено. На трассе Ксения врезалась в трактор и погибла на месте. Как всё было.