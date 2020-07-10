Не реагировал на сигналы: в Ярославле водитель заблокировал проезд для скорой. Подробности

Стали известны подробности инцидента с участием скорой помощи в Ярославле. Напомним, вчера, 9 июля, во дворе дома на улице Панина легковушка заблокировала проезд для машины медиков.



— Пьяный водитель не пропускает скорую помощь! — написали очевидцы в группе «Жесть Ярославль» в сети «ВКонтакте».



На место пришлось вызывать полицию. В результате автомобиль нарушителя погрузили на эвакуатор и увезли. На станции скорой помощи рассказали подробности происшествия.



— Водитель с признаками опьянения заснул за рулем своей машины и не слышал сигналов, — рассказали медики.

