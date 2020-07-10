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Происшествия

Не реагировал на сигналы: в Ярославле водитель заблокировал проезд для скорой. Подробности

Медикам пришлось вызвать полицию

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Скорая не могла проехать из-за неадекватного водителя легковушки

Скорая не могла проехать из-за неадекватного водителя легковушки

Стали известны подробности инцидента с участием скорой помощи в Ярославле. Напомним, вчера, 9 июля, во дворе дома на улице Панина легковушка заблокировала проезд для машины медиков.

— Пьяный водитель не пропускает скорую помощь! — написали очевидцы в группе «Жесть Ярославль» в сети «ВКонтакте».

На место пришлось вызывать полицию. В результате автомобиль нарушителя погрузили на эвакуатор и увезли. На станции скорой помощи рассказали подробности происшествия.

— Водитель с признаками опьянения заснул за рулем своей машины и не слышал сигналов, — рассказали медики.

Сейчас проверку по факту случившегося проводит ГИБДД.

Напомним, скандальный случай, когда водитель иномарки не пропустил скорую, произошёл в Ярославле в марте. Тогда владелец легковушки отказался уступать дорогу скорой, которая везла ребёнка. Нарушителя на три месяца лишили прав.

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происшествиескорая помощь
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