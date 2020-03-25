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Водитель иномарки не хотел уступать дорогу скорой с больным ребенком

Водитель иномарки не хотел уступать дорогу скорой с больным ребенком

Дикий случай произошел в Ярославле. Автомобиль Hyundai заблокировал выезд машины скорой помощи из двора. Произошло это около 20 часов 24 марта на улице Звёздной у второго корпуса дома № 5.

— Автомобиль реанимации находился на экстренном вызове к ребёнку. На требования пропустить гражданин не реагировал, — сообщили в группе «Жесть Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».

Запись происшествия с видеорегистратора скорой выложили в сеть. На ней видно, что машина медиков включила сирену, но водитель иномарки так и не сдвинулся с места.

— Освободи дорогу! Выезжай, кому сказано! — кричали из скорой на фоне рыдания младенца.

На последних секундах записи видно, что легковушка все-таки начала сдавать назад.

Видео: «Жесть Ярославль» / Vk.com

— Проехать задним ходом скорой по этому двору нереально. Она машина крупная, по краям другие автомобили стоят. Не дай бог, задела бы их, пришлось бы оставаться ДТП оформлять. А тут счет времени шел на минуты! Ребенку меньше года! — рассказали очевидцы происшествия.

Напомним, по закону за непропуск скорой помощи предусмотрен крупный штраф — до 40 тысяч рублей и даже арест до 4 месяцев. А если больной умрет, то водителя-нарушителя могут отправить в тюрьму на четыре года.

Вечер 24 марта оказался в Ярославле богат на происшествия: около 20 часов в городе обстреляли две маршрутки с пассажирами.

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