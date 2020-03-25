Дикий случай произошел в Ярославле. Автомобиль Hyundai заблокировал выезд машины скорой помощи из двора. Произошло это около 20 часов 24 марта на улице Звёздной у второго корпуса дома № 5.



— Автомобиль реанимации находился на экстренном вызове к ребёнку. На требования пропустить гражданин не реагировал, — сообщили в группе «Жесть Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».



Запись происшествия с видеорегистратора скорой выложили в сеть. На ней видно, что машина медиков включила сирену, но водитель иномарки так и не сдвинулся с места.

