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В Ярославле неадекватный водитель заблокировал скорую во дворе

Чтобы дать дорогу медикам, машину нарушителя пришлось эвакуировать

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Легковушка не дала проехать скорой помощи

Легковушка не дала проехать скорой помощи

Некрасивая сцена сегодня разыгралась во дворе на улице Панина в Ярославле. Водитель легковой машины перегородил дорогу скорой помощи. Произошло это 9 июля около 16 часов.

— Панина, 24а! Пьяный водитель не пропускает скорую помощь! — написал очевидец в группе «Жесть Ярославль» в сети «ВКонтакте».

На место происшествия вызвали полицию.

На место происшествия пришлось вызывать полицию

На место происшествия пришлось вызывать полицию

— Водитель скорой помощи сообщил в дежурную часть о неадекватном поведении водителя легковой машины. На место прибыл наряд. Водитель был с признаками алкогольного опьянения. От управления автомобилем он был отстранён, машину эвакуировали на спецстоянку, — сообщили об инциденте в организационно-аналитическом отделе Управления ГИБДД по Ярославской области.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Машину нарушителя погрузили на эвакуатор и увезли

Машину нарушителя погрузили на эвакуатор и увезли

По закону за непропуск скорой помощи предусмотрен крупный штраф — до 40 тысяч рублей и даже арест до 4 месяцев. А если больной умрет, то водителя-нарушителя могут отправить в тюрьму на четыре года.

Напомним, аналогичный случай произошёл в Ярославле в марте. Тогда водитель не пропустил скорую с ребёнком, которому требовалась срочная госпитализация. Нарушителя на три месяца лишили прав.

Но есть в Ярославле водители, которые, наоборот, помогают медикам. Например, таксист Виталий Красильников, увидев, что скорая попала в аварию, на своей машине довёз маму с маленьким ребёнком в больницу.

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происшествиескорая помощь
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