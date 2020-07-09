В Ярославле неадекватный водитель заблокировал скорую во дворе

По закону за непропуск скорой помощи предусмотрен крупный штраф — до 40 тысяч рублей и даже арест до 4 месяцев. А если больной умрет, то водителя-нарушителя могут отправить в тюрьму на четыре года.



Напомним, аналогичный случай произошёл в Ярославле в марте. Тогда водитель не пропустил скорую с ребёнком, которому требовалась срочная госпитализация. Нарушителя на три месяца лишили прав.



Но есть в Ярославле водители, которые, наоборот, помогают медикам. Например, таксист Виталий Красильников, увидев, что скорая попала в аварию, на своей машине довёз маму с маленьким ребёнком в больницу.

