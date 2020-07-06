«Надоели эти собаки бездомные»: в Переславле мужчина, отбиваясь от пса, выстрелил в женщину

Позже объявилась и героиня истории. Женщина объяснила, что они с молодым человеком спокойно ехали с рыбалки, когда на них выскочило агрессивное животное.

— На нас вылетела огромная собака с диким лаем и рычанием. Достав, заметим, даже не травмат и тем более не боевой пистолет, а игрушку, которая продаётся в магазине, мы тихонько проехали мимо, ну вроде жалко собачку. Вечером мы ехали той же стороной, опять же с рыбалки. Из-под тех же машин на наших глазах вылетела другая здоровая собачина и кинулась на ехавшего перед нами ребёнка, криком я отвлекла псинку, собака полетела к нам, сравнявшись с ней, муж выстрелил себе под ноги, потому что она была рядом. Из-за этих же машин вылетела тётка, подняла панику, сказала, что вроде бы мы попали в неё. На её крик пришёл мужчина в алкогольном опьянении, с банкой алкоголя в руках и начал что-то доказывать. Мы извинились за то, что напугали женщину и тем более если в неё что-то попало, спор разводить с мужчиной не стали, с пьяными предпочитаем не выяснять отношения. Пусть разбирается полиция. Я в свою очередь тоже после работы напишу заявление, что был выложен данный пост с моими фото, без моего разрешения и клеветой на меня, — говорит Татьяна. — Честно, уже надоели эти собаки бездомные, я ничего не имею против животных, но не понимаю, зачем люди их разводят во дворах своих домов и не следят. Я считаю, что если кормишь животное, создаёшь условия, чтобы они беспорядочно плодились на улице, то бери ответственность и за их действия. В этом году на нас кидалась уже не одна собака, дочку маленькую покусала две недели назад на улице. В том году укусила овчарка беременную сестру, на 9-м месяце беременности. Я не знаю, как обезопасить себя и своих родных, кроме как купить игрушку, не травмат и тем более не боевой пистолет, — подытожила женщина.