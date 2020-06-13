Сегодня в третьем часу ночи в центре Ярославля люди заметили на мосту через Которосль мужчину. Один из очевидцев решил позвонить позвонить в полицию и сообщить об этом. Оказалось — не зря.



— На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, — рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области. — На мосту находились двое мужчин — очевидец, проезжавший на автомашине мимо, заметил мужчину, находившегося за перилами, и смог уговорить его спуститься на мост. Тот пояснил, что у него сложная семейная ситуация, которая и подтолкнула его к таким действиям. Позже 40-летнего мужчину передали медикам.

