Сегодня в третьем часу ночи в центре Ярославля люди заметили на мосту через Которосль мужчину. Один из очевидцев решил позвонить позвонить в полицию и сообщить об этом. Оказалось — не зря.
— На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, — рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области. — На мосту находились двое мужчин — очевидец, проезжавший на автомашине мимо, заметил мужчину, находившегося за перилами, и смог уговорить его спуститься на мост. Тот пояснил, что у него сложная семейная ситуация, которая и подтолкнула его к таким действиям. Позже 40-летнего мужчину передали медикам.
Причины суицида могут быть абсолютно разными, но, по мнению специалистов, депрессии являются одной из основных.
— Будьте внимательны к своим родным и близким, попытайтесь помочь, если видите подавленное состояние человека, чтобы не могло появиться даже такой мысли, — посоветовали в МВД. — Иногда достаточно быть рядом, с вниманием относиться к своим близким, просто выслушать.
Зачастую склонными к суициду бывают подростки. О том, как вовремя определить у ребенка депрессию, наши коллеги из НГС узнали у педагога-психолога.