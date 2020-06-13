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В третьем часу ночи на мосту людей практически не было, но всё же нашлись очевидцы происходящего, которые вызвали полицию

В третьем часу ночи на мосту людей практически не было, но всё же нашлись очевидцы происходящего, которые вызвали полицию

Сегодня в третьем часу ночи в центре Ярославля люди заметили на мосту через Которосль мужчину. Один из очевидцев решил позвонить позвонить в полицию и сообщить об этом. Оказалось — не зря.

— На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, — рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области. — На мосту находились двое мужчин — очевидец, проезжавший на автомашине мимо, заметил мужчину, находившегося за перилами, и смог уговорить его спуститься на мост. Тот пояснил, что у него сложная семейная ситуация, которая и подтолкнула его к таким действиям. Позже 40-летнего мужчину передали медикам.

Причины суицида могут быть абсолютно разными, но, по мнению специалистов, депрессии являются одной из основных.

— Будьте внимательны к своим родным и близким, попытайтесь помочь, если видите подавленное состояние человека, чтобы не могло появиться даже такой мысли, — посоветовали в МВД. — Иногда достаточно быть рядом, с вниманием относиться к своим близким, просто выслушать.

Зачастую склонными к суициду бывают подростки. О том, как вовремя определить у ребенка депрессию, наши коллеги из НГС узнали у педагога-психолога.

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происшествиясуицид
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