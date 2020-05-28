Страшная трагедия случилась в Переславле-Залесском Ярославской области в ночь на 28 мая. На улице Чернореченской вспыхнул частный дом, в котором жила семья преподавателя переславской православной гимназии и детской школы искусств Тимура Первина. По нашей информации, его жена и дочка сумели спастись из огня. А вот сам Тимур Первин погиб. 7 июня ему исполнилось бы 44 года.



Тимур Первин преподавал графику, композицию, компьютерную графику, беседы об искусстве.



— Светлый, добрый, творческий человек. Любил жизнь, людей, труд учителя, поэта, художника. Активный сотрудник альманаха «Литературный Переславль», участник десятков персональных и коллективных выставок. Всегда внимательный к людям, полный уважения к каждому человеку, чуткий к заботам людей. Умеющий организовать урок и провести его во благо знанию, творчеству и ребёнку. И продолжение его учительства — в сотнях учеников и студентов, продолживших путь профессионала и доброго человека. Заботливый, любящий семьянин — сын, муж, отец, — скорбят в детской школе искусств по погибшему преподавателю.