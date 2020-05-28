28 мая четверг
СЕЙЧАС +22°С
usd 71.06
eur 77.91
Тема дня Из окна ковид-госпиталя выпал пациент

Все новости

Все новости
Ночной пожар в Переславле унес жизнь преподавателя Тимура Первина

Ночной пожар в Переславле унес жизнь преподавателя Тимура Первина

Страшная трагедия случилась в Переславле-Залесском Ярославской области в ночь на 28 мая. На улице Чернореченской вспыхнул частный дом, в котором жила семья преподавателя переславской православной гимназии и детской школы искусств Тимура Первина. По нашей информации, его жена и дочка сумели спастись из огня. А вот сам Тимур Первин погиб. 7 июня ему исполнилось бы 44 года.

Тимур Первин преподавал графику, композицию, компьютерную графику, беседы об искусстве.

— Светлый, добрый, творческий человек. Любил жизнь, людей, труд учителя, поэта, художника. Активный сотрудник альманаха «Литературный Переславль», участник десятков персональных и коллективных выставок. Всегда внимательный к людям, полный уважения к каждому человеку, чуткий к заботам людей. Умеющий организовать урок и провести его во благо знанию, творчеству и ребёнку. И продолжение его учительства — в сотнях учеников и студентов, продолживших путь профессионала и доброго человека. Заботливый, любящий семьянин — сын, муж, отец, — скорбят в детской школе искусств по погибшему преподавателю.

Сейчас следователи проводят проверку обстоятельств случившегося.

— По факту произошедшего Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка. Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Причины возгорания выясняются, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Прощание с погибшим пройдет 30 мая в 9 часов 30 минут в церкви Сорока мучеников.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

пожарпогиб Тимур Первин
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!