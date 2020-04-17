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Причиной возгорания могла стать проводка или бытовая техника

Причиной возгорания могла стать проводка или бытовая техника

В МЧС по Ярославской области назвали предварительную причину пожара, в котором погиб мэр города Данилова Ярославской области Иван Свечушкин.

— Предварительная пожара — электротехническая, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

То есть, вероятно, в доме загорелась электропроводка или какая-то бытовая техника. Более точные данные появятся после проведения экспертизы.

Напомним, в ночь на 17 апреля в Данилове при пожаре в собственном доме погибли мэр города Иван Свечушкин и его супруга. Вся информация о трагедии — в нашей онлайн-трансляции.

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мэр ДаниловапогибпожарИван Свечушкин
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