В МЧС по Ярославской области назвали предварительную причину пожара, в котором погиб мэр города Данилова Ярославской области Иван Свечушкин.

— Предварительная пожара — электротехническая, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

То есть, вероятно, в доме загорелась электропроводка или какая-то бытовая техника. Более точные данные появятся после проведения экспертизы.

Напомним, в ночь на 17 апреля в Данилове при пожаре в собственном доме погибли мэр города Иван Свечушкин и его супруга. Вся информация о трагедии — в нашей онлайн-трансляции.

