Подайте на вакцину

Псевдоблаготворители через интернет собирают пожертвования на борьбу с распространением инфекции, в частности, на создание противовирусной вакцины и лекарств. Убедитесь, что это оригинальный сайт фонда или компании и они действительно занимаются этой работой.

Дефицит онлайн



Мошенники создают интернет-страницы с популярными сейчас товарами — масками, респираторами, термометрами, берут предоплату и исчезают. Поэтому пользуйтесь только проверенными сайтами, порталами и онлайн-магазинами, а также не выбирайте варианты с предоплатой за покупку. Кстати, маску можно сделать и самим: мы знаем как минимум три простых способа.

Уникальное лекарство

Экспресс-тесты и новейшие лекарства от коронавируса уже можно обнаружить в продаже в Интернете, а иногда предложения купить их поступают напрямую гражданам. Но это обман, исследования на коронавирус проводят более 170 государственных лабораторий и только две частные сети лабораторий — «Хеликс» и «Гемотест», но они есть не во всех городах. Также обращаем внимание, что проходить тест необходимо при участии медицинского работника. В частности, гражданам, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с зараженными, лицам старше 65 лет или тем, у кого есть диагноз «внебольничная пневмония». Что касается вакцины, то, по прогнозам специалистов, она будет готова не ранее, чем через 11 месяцев.