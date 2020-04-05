Пандемия коронавируса открыла новые возможности для мошенников. Они изобретают все новые схемы, чтобы использовать страх людей за здоровье свое и близких в своих целях. О том, какие уловки придумывают мошенники в связи с распространением инфекции, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Поддельный Роспотребнадзор
Кибермошенники от имени ВОЗ и Роспотребнадзора рассылают письма с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, чтобы собрать данные пользователей. Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте подозрительные вложения в письмах.
Подайте на вакцину
Псевдоблаготворители через интернет собирают пожертвования на борьбу с распространением инфекции, в частности, на создание противовирусной вакцины и лекарств. Убедитесь, что это оригинальный сайт фонда или компании и они действительно занимаются этой работой.
Дефицит онлайн
Мошенники создают интернет-страницы с популярными сейчас товарами — масками, респираторами, термометрами, берут предоплату и исчезают. Поэтому пользуйтесь только проверенными сайтами, порталами и онлайн-магазинами, а также не выбирайте варианты с предоплатой за покупку. Кстати, маску можно сделать и самим: мы знаем как минимум три простых способа.
Уникальное лекарство
Экспресс-тесты и новейшие лекарства от коронавируса уже можно обнаружить в продаже в Интернете, а иногда предложения купить их поступают напрямую гражданам. Но это обман, исследования на коронавирус проводят более 170 государственных лабораторий и только две частные сети лабораторий — «Хеликс» и «Гемотест», но они есть не во всех городах. Также обращаем внимание, что проходить тест необходимо при участии медицинского работника. В частности, гражданам, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с зараженными, лицам старше 65 лет или тем, у кого есть диагноз «внебольничная пневмония». Что касается вакцины, то, по прогнозам специалистов, она будет готова не ранее, чем через 11 месяцев.
Врачи на дом⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Незнакомцы в защитной одежде представляются медиками или дезинфекторами от различных экстренных служб, пытаясь под разными предлогами попасть в квартиры граждан. Прежде чем открыть кому-то дверь, уточните информацию о мероприятиях в вашем районе по номеру горячей линии по коронавирусу вашего региона.
Заботливые коммунальщики
Если в вашу дверь стучатся якобы представители управляющей компании и предлагают оплатить за вас жилищно-коммунальные услуги в банковском отделении, не поддавайтесь на уговоры и сообщите о случившемся в правоохранительные органы. Но если вы нуждаетесь в подобного рода помощи, то обратитесь на горячую линию
Штрафы наличными
Также зафиксированы случаи, когда люди в камуфляже «штрафовали» граждан за нарушение карантина. Знайте, что только сотрудники правоохранительных органов могут контролировать соблюдение режима самоизоляции. Они должны предъявить служебное удостоверение. И в любом случае они должны составить протокол, а не брать у вас деньги на месте.
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